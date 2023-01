El Córdoba CF dice adiós a José Cruz, que se va al UCAM Murcia

Ley de vida. Ley del fútbol. José Cruz ya no es jugador del Córdoba CF, que ha anunciado de manera oficial el adiós del central, quien a sus 34 años ha optado por tomar un nuevo rumbo en el tramo final de su carrera. El UCAM Murcia, de la Segunda RFEF, es su destino. Un contrato por lo que resta de temporada y dos más resultaban una propuesta altamente seductora para el cordobés, que ante la falta de protagonismo y el final de su vínculo en El Arcángel el próximo 30 de junio optó por el cambio.

El Córdoba CF, a través de un comunicado, refrendó una operación que el director deportivo del club, Juan Gutiérrez Juanito, ya había confirmado ante los medios el día en que se presentó oficialmente el fichaje de Antonio Caballero. "Nos ha aportado, se codeaba por el puesto con Jorge Moreno, aunque éste ha jugado más que él y para nosotros es una baja sensible que intentaremos cubrir", indicó el gaditano. El central tendrá como entrenador a Jorge Romero, ex del Córdoba CF, en el equipo universitario, que marcha actualmente en la novena posición del Grupo 4 de su categoría, muy lejos del ascenso directo -el Antequera tiene 42 puntos, 20 más-, pero a solo tres de distancia del play off.

Una extensa trayectoria

Forjado en el Séneca CF y en la cantera del Real Madrid, José Cruz despachó una extensa trayectoria profesional en clubs como Lucena, Jaén, Almería, Ferrol, Mérida, Marbella o Linares, con experiencias en el extranjero como el Yuen Long coreano o el Viking islandés. Llegó al Córdoba CF en verano de 2021, tras salir del Linares, y fue uno de los pilares en el ascenso de categoría a Primera RFEF, disputando 28 encuentros a las órdenes de Germán Crespo. En el actual curso ha intervenido en siete ocasiones, despidiéndose con un partido completo en San Fernando y una última victoria con la blanquiverde (1-3).

"Le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos", indicó el Córdoba CF a través de sus canales oficiales, en los que subraya que el adiós se produjo "tras llegar a un acuerdo a petición del propio futbolista". Cruz supone la segunda salida del plantel cordobesista en el mercado invernal tras la de Álex Bernal, quien también solicitó al club que le abriera la puerta -terminaba contrato en junio- para enrolarse con un contrato más amplio en el Eldense, líder del Grupo 2 de la Primera Federación.