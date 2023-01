Canario, el elegido por el Córdoba CF para reforzar la línea de ataque

El elegido para reforzar la línea de ataque. El Córdoba CF ha situado al extremo Alberto Castaño (Palencia, 1989), más conocido futbolísticamente como Canario, como su próximo objetivo dentro de ese mercado de fichajes, en la que sería la segunda incorporación invernal de la entidad tras la llegada de Antonio Caballero hace tan solo una semana. El palentino, que puede desenvolverse en la posición de extremo por ambas bandas e incluso como mediapunta, ha llegado a un acuerdo para recalar en El Arcángel hasta 2024, según confirmó su agente en declaraciones a La Jugada de Córdoba de Canal Sur, a expensas de efectuar su desvinculación con el Atlético Baleares del Grupo 2 de Primera RFEF, club en el que ha permanecido durante las últimos seis temporadas y al que capitanea.

El todavía futbolista baleárico es la elección de la dirección deportiva blanquiverde dentro de la amplia agenda de nombres que manejaba para reforzar los costados en la parcela atacante, cumpliendo, a su vez, con todos los requisitos especificados para cualquier desembarco en esta ventana: futbolista que asegure rendimiento inmediato, que llegue con ritmo competitivo y por el que no deba costearse un traspaso. Su llegada, además, coincidirá con la marcha de José Cruz en dirección al UCAM Murcia -este jueves ya no se ejercitó con el grupo-, por lo que su plaza no sub-23 pasará a ser propiedad directa del futbolista castellano-leonés.

Y es que Canario también dispone de una sólida trayectoria en la categoría de bronce como aval, habiendo desarrollado la totalidad de su carrera en la misma, con 350 encuentros de balance. En el extinto formato de la Segunda División B, el atacante de Palencia fue un fijo en prácticamente todas las escuadras de las que participó, con paso por el propio club palentino -lanzadera inicial-, el Espanyol B, el L’ Hospitalet, Sestao River, Ebro, Toledo y finalmente Atlético Baleares, en el que desembarcó durante el mercado invernal de la 2017-2018, siendo también el club con el que vivió la transición a la nueva Primera RFEF.

Su rendimiento más alto, no obstante, lo ha alcanzado con el propio club balear, en el que a lo largo de estas seis campañas ha disputado un total de 119 encuentros, con un saldo de 15 goles anotados, siete de ellos durante el pasado curso. En el presente ejercicio, por otra parte, Canario ha participado en un total de 17 partidos, 10 de ellos como titular, con 998 minutos contabilizados y otras dos dianas en su casillero.

Los tiempos del fichaje

En la misma línea que ha asegurado la dirección deportiva blanquiverde en lo relativo a las posibles salidas de la plantilla durante el presente mercado, no dejando marchar hasta tener un recambio asegurado, la situación de Canario en el Atlético Baleares sigue el mismo cauce, con el cuadro mallorquín inmerso en la búsqueda de un sustituto ante su inminente salida al Córdoba CF. Es por ello, así, que los tiempos de la operación quedarán supeditados al combinado insular, con vistas a poder fructificar incluso antes de la cita de los de Germán Crespo a domicilio ante el San Sebastián de los Reyes del próximo sábado (19.00 horas, InSports TV), aunque sujeto a los movimientos de su todavía club hasta última instancia.