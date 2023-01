Antonio Caballero y «la exigencia que tiene» el Córdoba CF

El Córdoba CF presentó oficialmente este miércoles a su primer fichaje invernal, Antonio Caballero. El centrocampista, que ya debutó el pasado domingo y jugó los 90 minutos contra la Balompédica Linense, afirmó en rueda de prensa que sabía a dónde venía. «Sé la exigencia que tiene este club, sé que el rendimiento tiene que ser inmediato y con la ayuda del míster y de los compañeros, que me han recibido muy bien, todo será más fácil».

Sobre su estreno en El Arcángel, Caballero comentó que se encontró «bien, los compañeros me hablaban en todo momento de cómo jugaban» y le resolvían «todas las dudas que podía tener en el campo al saltar a la presión, a la manera de jugar este equipo, me resultó más fácil».

"Ya tenía intención de salir"

Hablando sobre su llegada al conjunto blanquiverde, el jugador de Martos declaró que «después del partido en el que nos enfrentamos al Córdoba CF yo ya tenía la intención de salir del San Fernando, porque la temporada no estaba siendo como esperábamos y el día a día no estaba siendo fácil para mí», por lo que cuando la entidad blanquiverde le llamó «no me lo pensé», a pesar de ser consciente de que «tanto por el club que es como por el momento» de su llegada «el rendimiento ha de ser inmediato».

Finalmente, se le preguntó a Caballero por el interés que en la pasada primavera tuvo ya el Córdoba CF para hacerse con sus servicios. «No lo sé», declaró el futbolista, que desveló que «le di mi palabra a David Vizcaíno de que no salía si no era a un Segunda y al final no supe más. Yo le di mi palabra y seguí allí porque le di mi palabra al director deportivo del San Fenrando».

Antonio Caballero firma por el Córdoba CF hasta final de la actual temporada, sin ningún tipo de cláusula de renovación automática, calcando la llegada de Dragisa Gudelj hace justo un año, cuando llegó también por seis meses y sin clásulas. Dado el rendimiento del serbio, Juanito deseó en la presentación de Antonio Caballero «tener la misma suerte» que tuvo el Córdoba CF con el central.