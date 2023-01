Willy Ledesma: "Quiero que acabe el mercado lo antes posible"

Dolido, implicado y tajante. Así se mostró Willy Ledesma , uno de los capitanes del Córdoba CF y figura en el duelo ante la Real Balompédica Linense, tras cerrar la primera vuelta con derrota en El Arcángel (0-1). Poniendo el foco en la necesidad de haber puesto «más cabeza» desde la inferioridad numérica, a la vez que indicando su deseo porque finalice la presente ventana de fichajes, el ariete de Torremejía admitió que el equipo atraviesa una situación compleja en vistas a las posibles salidas que todavía restan en la plantilla. «Personalmente quiero que acabe el mercado lo antes posible, porque puede que haya jugadores que se quieran ir o que tengan ofertas, y puede perjudicar al equipo», admitió una vez concluido el duelo.

Centrarse en el objetivo

«Los que vengan serán bienvenidos. Los que se vayan que lo hagan cuanto antes, para que los que nos quedemos nos centremos en el objetivo», reconoció acto seguido, reafirmando la difícil tesitura del vestuario en estas semanas, ahora acentuada por la agridulce derrota ante el combinado balono. «Estábamos con diez, sabíamos que tenemos que ganar todos los partidos, pero tal como se había puesto había que tener cabeza», afirmó analizando el encuentro.

«Creo que ha sido un partido controlado en el once contra once, con varias ocasiones para adelantarnos. Con uno menos cambia, aunque toda la segunda parte hemos tenido muchas opciones, muchas más que ellos, pero esto es fútbol. En las áreas se ganan los partidos, ellos han acertado en la que han tenido y nosotros no hemos sido capaces de materializar las nuestras», apostilló concienzudo.