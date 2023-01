Germán Crespo: "Caballero nos va a hacer mejorar defensivamente"

El colofón a la primera vuelta y el estreno en El Arcángel. La cita del Córdoba CF ante la Real Balompédica Linense del próximo domingo (18.00 horas, InSports TV) llega como una de esas marcadas con un aspa roja en el calendario, ya sea por lo simbólico del contexto -el reencuentro con la afición, la opción de alzarse como «campeón de invierno» o el regreso de Gudelj, entre otros factores-, la trascendencia en lo competitivo -coincide con el choque entre el Alcorcón y el Deportivo- o simplemente por vivir una nueva tarde-noche de fútbol vibrante de la mano del conjunto blanquiverde. Lo que está claro, de una forma u otra, es que para los de Germán Crespo el duelo frente a los balonos será una batalla especial. «Es un equipo competitivo. Con el cambio de entrenador está en una dinámica muy positiva, no han perdido en casa y están haciendo buenos partidos fuera. Aquí todos los equipos compiten. Nos va a venir un equipo motivado, va a venir a intentar sumar», afirmó el preparador blanquiverde durante la previa al cruce dominical.

Será un encuentro en el que la figura de Antonio Caballero, flamante primer fichaje de la entidad en el presente mercado invernal, en sustitución de Álex Bernal tras la desvinculación del de Triana, por otra parte, cobre especial protagonismo, dadas las urgencias del mediocampo en el once -ya sin Bernal, con Cristian Delgado sancionado y Javi Flores entre algodones y prácticamente descartado-, y lo significativo que siempre depara una cara nueva en la dinámica blanquiverde. «El mercado invernal es complicado, al final los jugadores que se podían firmar iban a venir de no tener minutos, aunque sin embargo con Caballero es diferente. Viene con ritmo competitivo, tiene que intentar coger los conceptos y automatismos rápido, pero siendo un jugador de calidad como es no le va a costar. Va a estar para disputar minutos, no es lo mismo que si viene alguien de no ser titular. Es un jugador que nos va a venir muy bien para nuestra propuesta», indicó el preparador.

Para el granadino, la llegada del mediocentro ex del San Fernando aportará músculo, organización y contundencia a una medular pujante, para la que durante el pasado mercado estival, sin ir más lejos, ya se planteó su contratación. «Es un jugador similar a Álex Bernal, aunque tiene más poderío físico. Defensivamente tiene algo más de agresividad que el propio Javi Flores. Para el estilo, con la intensidad y la contundencia que le mete a los partidos, nos va a hacer mejorar sobre todo defensivamente», destacó acto seguido.

La marcha de Bernal, a su vez, también fue objeto de balance por parte del preparador, que recalcó el valor del de Triana para la consecución del pasado ascenso a la categoría de bronce desde Segunda RFEF y su aportación durante el primer tramo de competición del presente curso. «Desearle mucha suerte en su nuevo equipo. Es un jugador que se lo merece, también como persona. Nos dio mucho en Segunda RFEF y para el ascenso. Este año no tuvo los minutos que le hubieran gustado. Si él se va a sentir a gusto en el Eldense, que creo que es donde va a ir, pues espero que le vaya bien», indicó. «Cada categoría tiene un escalón importante. Sabemos que es un jugador de mucha calidad, pero ese ritmo que a lo mejor puede tener otro jugador con más minutos, le faltaba. Se ha visto cuando salía esa punta de velocidad, ha habido pérdidas de balón. Tenía dos por delante como Diarra y Javi Flores que estaban a un nivel superior, por eso los ponía», reconoció.

El foco, de nuevo en la Liga

Pese al evidente ajetreo del mercado de fichajes, para Germán Crespo el foco debe centrarse una vez más en el campeonato doméstico, pasando por esta última jornada de la primera vuelta y con el objetivo de afianzarse en el liderato aprovechando los cruces directos entre el resto de perseguidores de la zona alta. “Hay un enfrentamiento entre dos de los máximos rivales como el Alcorcón y el Deportivo. Dependiendo de su resultado, si somos capaces de sumar los tres puntos, podemos sacar diferencias. Creo que el Real Madrid Castilla también tiene un partido complicado, ganar en Ceuta es complicado. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sacar nuestros tres puntos. Seríamos campeones de invierno, eso tampoco es importante. Después de la primera vuelta, acabar líder con 42 puntos parece fácil, pero son números muy importantes. Lo habríamos firmado en julio o agosto, sería el premio al buen trabajo del grupo en esta primera vuelta”, afirmó.

«No nos podemos centrar ni en las altas ni en las bajas. En el mercado hay que ir día a día. Tenemos que ir día a día porque esto es muy largo, quedan dos semanas, seguro que va a haber cambios o jugadores que quieran venir, incluso alguno que ahora no tenga planteado salir y luego quiera hacerlo. Si hay algún cambio más en la plantilla lo afrontaremos de la mejor forma posible», apostilló.