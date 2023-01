Javi Flores tiene difícil entrar en la lista del Córdoba CF

El Córdoba CF volvió a ejercitarse este jueves en una sesión realizada en esta ocasión en El Arcángel y en la que Germán Crespo pudo tener a sus órdenes, ya restablecido, a Simo Bouzaidi. El extremo blanquiverde se perdió la segunda sesión de la semana, el miércoles, por un proceso febril -según informó el club-, del que parece ya completamente restablecido, por lo que no tendrá problemas para entrar en la lista de convocados para el encuentro del próximo domingo, ante la Balompédica Linense, en El Arcángel (18.00 horas, InSports.TV).

En la Ciudad Deportiva

El que lo tendrá mucho más difícil será Javi Flores. El capitán blanquiverde no estuvo con el resto de compañeros en El Arcángel y se ejercitó junto al recuperador, Miguel Ángel Moriana, en la Ciudad Deportiva. El centrocampista cordobesista no se encuentra al cien por cien de la rotura fibrilar que se produjo en los isquiotibiales en el minuto 10 del encuentro contra el Mérida, último de Liga en el 2022. El club entendía que debía reservarlo en el primero del 2023, en San Fernando, y así lo hizo, aunque lo cierto es que Germán Crespo lo echó en falta. Cuando todo hacía indicar que Javi Flores podría estar para el primer encuentro del año en El Arcángel, ante la Balompédica Linense, la resonancia magnética realizada el pasado martes, y sobre todo las sensaciones del jugador, desaconsejan acelerar plazos, de ahí que lo más probable es que el jugador no entre en la lista para el encuentro del domingo. En todo caso, sí podría regresar para el encuentro de la jornada siguiente, en la que el Córdoba CF visita en Matapiñonera a la UD Sanse, en el que será el primer encuentro de la segunda vuelta de la Liga en el Grupo 1 de Primera Federación.

Javi Flores ve cortado así el buen ritmo de juego que había transmitido en esta primera vuelta, en la que ha sido un fijo para Germán Crespo formando pareja con Youssouf Diarra. El centrocampista de Fátima ha destacado en esta primera parte de la temporada, tanto por su nivel técnico de juego como por las sensaciones físicas que había transmitido hasta ahora.