El Córdoba CF regresaba al trabajo este miércoles con una sesión de entrenamiento en el campo grande de la Ciudad Deportiva, primera sesión con vistas al choque contra la Balompédica Linense, encuentro que será el del regreso de Dragisa Gudelj tras cumplir sus tres partidos de sanción por su expulsión ante el Pontevedra en una acción en la que "entro fuerte, como en todos los duelos y a veces es cuestión de un segundo", reconocía el central blanquiverde, que remarcó este miércoles que no fue "a hacer daño, todos sabemos que yo no entro para hacer daño, pero es una situación de la que aprendí". El serbio-neerlandés desveló que fue su "primera expulsión directa" en su aún corta carrera y admitía que su reacción tras la misma "no fue buena, pero he aprendido, creo que me ayudará en el futuro en mi carrera".

Gudelj comentaba que "es difícil perderse tres partidos y ver al equipo desde fuera", porque "todos los jugadores quieren ayudar a su equipo como sea y si ves al equipo desde fuera pues es difícil". Además, las dos derrotas ante el Alcorcón y Mérida fueron complicadas para él, debido a que "ver al equipo perder lo hace más difícil". Pero "el partido en San Fernando nos han ayudado muchísimo", aseguró el defensa cordobesista, ya que "nos da mucha confianza después de esas dos derrotas para volver ahora a El Arcángel y ganar el partido próximo. Creo que merecemos ser campeones de invierno", aseveró Gudelj, "pero lo que vale es serlo al final de la temporada", avisó.

Además, el central del Córdoba CF valoró que "si estamos ahora en el primer puesto, ¿porqué no a final de temporada?".Eso sí, reconoció que "está claro que no será fácil, porque hay equipos que compiten muy bien y que nos lo ponen difícil: Dépor, Alcorcón, Castilla, Ferrol... Seguro que será una segunda vuelta muy difícil, pero es posible acabar primero y ese es mi objetivo. Creo que jugadores, cuerpo técnico y club tienen el mismo objetivo: primero, ascender si es posible y si es como campeón, mejor", afirmó el jugador del Córdoba CF.

Negocia su renovación

Tras cumplir su primer año como jugador del Córdoba CF -llegó en el mercado invernal del año pasado, procedente del Cádiz B-, ahora el club de El Arcángel pretende su renovación. "Tengo la confianza del club y todos sabemos que me siento muy cómodo aquí en Córdoba", explicó Gudelj, que se mostró discreto sobre las negociaciones para su renovación. "Las lleva mi representante y mi padre, que son los que hablan con el club, no me meto mucho en ello porque yo quiero concentrarme en lo que viene. Quiero volver a la dinámica y ayudar al equipo lo máximo posible y tengo muy claro que quiero competir los próximos partidos".

"Me siento físicamente muy bien. No tengo ansiedad de cara al partido", comentó Gudelj sobre el duelo del próximo domingo. "Tengo muchas ganas y mi padre me ha dicho que vaya con tranquilidad, con la cabeza fría, no ir al primer duelo como loco, está claro, pero iré como en todos los partidos: concentrado y dándolo todo para el equipo. Me siento bien físicamente y también de cabeza".

Finalmente, se le preguntó a Gudelj sobre la posibilidad de ser llamado por su selección debido al gran nivel que está ofreciendo, a pesar de militar en Primera Federación. "Tengo claro que me gustaría jugar para la selección, todos los jugadores lo quieren", relató el jugador, que recordó que "estando en Primera Federación es difícil que te llame la selección, pero por el nivel que estoy dando y cómo me encuentro físicamente creo que me acerco cada vez un pasito más" a esa posibilidad. Además, en el combinado nacional serbio está su hermano, "él tiene nombre allí y, si sigo así, la oportunidad es grande para estar allí algún día", aseguró. En todo caso, Gudelj finalizó comentado que "lo que pase en el futuro nunca se sabe, a lo mejor en un Segunda es más fácil que te llamen, pero en Primera Federación es más difícil, porque hay otros jugadores que compiten en Primera o Segunda".