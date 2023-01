Córdoba CF: decisiones para el mediocampo, para el lateral, para el extremo y algo más

El Córdoba CF debe tomar una o varias decisiones en el mercado invernal de fichajes. Que hay más de una zona -y de dos- susceptibles de ser reforzadas no es una opinión aislada, sino que ya se ha generalizado la idea, en contra del plan inicial del club. La entidad blanquiverde empezó noviembre asegurando que no había que acudir al mercado invernal. Posteriormente, en diciembre, defendió que sí, aunque solo en dos posiciones -mediocentro y lateral zurdo- y con fichas del filial, es decir, jugadores sub-23.

Llegado enero, con los rivales mejorando y algunos de ellos empezando ya a firmar en el mercado (no hay que olvidar el ‘efecto Lucas Pérez’ en el Deportivo), en el club ya se empieza a modificar una vez más la idea. Y posiblemente fuera Germán Crespo, el pasado domingo, el encargado de asumir ese nuevo cambio de opinión. O evolución, si se quiere ser diplomático.

En el lateral zurdo, espera

En el lateral izquierdo volvió a ser titular José Manuel Calderón, único jugador de campo que ha jugado todos los minutos de Liga (más 45 de los 90 de Copa) en este Córdoba CF. El propio técnico blanquiverde reconoció que cambió el sistema en Cáceres para dar descanso al de Paradas y también reconoció que, lógicamente, debía tener una alternativa en el banquillo. Desde el club se lanzó la idea de que se esperaría a la recuperación de Ekaitz Jiménez que, posiblemente, esta misma semana entre en la lista de convocados. En caso contrario, debía hacerlo para el encuentro en Matapiñonera, la siguiente semana, ya que el vasco ha de tener ya partidos de competición en enero para evaluar, con más exactitud, su disponibilidad para la segunda parte de la Liga. No es un tema menor, ya que Ekaitz Jiménez jugó su último encuentro de Liga el pasado 21 de marzo, en la jornada 26 de Liga en Segunda RFEF, en la que el Córdoba CF se impuso al San Roque de Lepe por 2-1. Diez meses sin competición generaría dudas sobre hipotéticos problemas musculares en su reconexión liguera, pero no para la dirección deportiva del Córdoba CF y el propio club, que ya han manifestado que confían en el jugador.

En el mediocampo, no

No ocurre así en el centro del campo, a tenor de las decisiones y evolución de las opiniones en el seno de El Arcángel. A Ramón Bueno no se le esperará. O al menos no se tiene la misma consideración con él. El Córdoba CF ya transmitió públicamente que ficharía a un mediocentro sub-23, decisión que parece cambiar con el manejo que hizo Germán Crespo en el Iberoamericano del plantel. Tras cuatro meses sin competir, Ramón Bueno regresó a la Liga y, además, como titular, como lo fue el 11 de septiembre en Vigo, última ocasión en la que se vistió la elástica blanquiverde en Liga. El de Burriana aguantó en el campo 45 minutos, ya que sin ningún problema físico, Crespo decidió relevarlo tras el descanso por Cristian Delgado. No brilló el castellonense, aunque la realidad es que tampoco lo hizo el resto del equipo en ese primer acto -salvo Carracedo- y, desde luego, no desentonó. De hecho, se preguntó en el club si el relevo fue por algún problema físico reaparecido, y la respuesta fue negativa. Además, Ramón Bueno estuvo como uno más en el entreno de recuperación del lunes. Si llamativa fue esa primera decisión desde el banquillo, aún más lo fue la segunda, ya que 26 minutos después de saltar al campo, Cristian Delgado vio la segunda amarilla, por lo que fue expulsado. Germán Crespo decidió quitar al único delantero que tenía sobre el césped, Willy Ledesma, pero en lugar de introducir a Álex Bernal para mantener a los dos centrocampistas en el eje, decidió dar entrada a Kike Márquez.

Por ello es llamativo que teniendo tres centrocampistas a pleno rendimiento -Diarra, Flores y Bernal- y uno en recuperación, aunque ya jugando -Bueno-, el club busque un mediocentro que, según va transmitiendo el club en los últimos días, posiblemente no sea sub-23, en el tercer cambio de opinión en menos de un mes. De hecho, el propio Javier González Calvo, declaró en estas mismas páginas hace poco más de dos semanas que «nadie ha pedido salir por ahora. Es difícil, vamos primeros. Estás jugando en el Córdoba CF, que seguramente con los tres o cuatro equipos de arriba sean los que más medios, no me refiero económicos, sino medios del día a día tienen». Sin embargo, con un solo lateral zurdo y otro que aún no ha regresado a la competición tras casi un año sin competir, sí se apuesta, a tenor de lo dicho oficialmente por el Córdoba CF, por esperar.

En cualquier caso, mediocentro, lateral, sub-23 o sénior, lo que es evidente es que este Córdoba CF necesita reforzarse. Y no solo en esas dos posiciones. Los rivales por el ascenso también aprietan al colíder de la competición.