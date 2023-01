El Córdoba CF prepara la primera caravana del año: rumbo a San Fernando

El primer desplazamiento de una nueva etapa. El Córdoba CF ha anunciado que el encuentro ante el San Fernando del próximo domingo, en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur (16.00 horas, InSports TV), será la primera parada de su on tour particular en la entrada de este nuevo año, para el que garantizarse el apoyo en la grada seguirá siendo una tarea imprescindible. Con eso objetivo, de esta forma, la entidad fletará un autobús de aficionados con destino al feudo isleño, con salida programada durante el 8 de enero desde las taquillas de El Arcángel (9.00 horas), y con un precio de 18 y 24 euros para abonados y no socios, respectivamente, incluyendo el viaje y la entrada al recinto deportivo gaditano.

Será este, así, el primer paso del cuadro blanquiverde en su camino tras haber saldado prácticamente la totalidad de la primera vuelta en su regreso a la categoría de bronce, ahora reformulada como Primera Federación -a la que restan dos jornadas para llegar al segundo tramo-, con un regreso tan complejo como ilusionante de cara al nuevo capítulo que ahora inicia. Sufragando una parte del desplazamiento a San Fernando, el club también ha comunicado que las entradas para el partido -ubicadas en Fondo Sur- podrán ser adquiridas en el estadio local durante el día del encuentro, al igual que en las misma instalaciones de El Arcángel, con horario de taquillas de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas durante el martes y el miércoles, así como de 9.00 a 14.00 horas durante la matinal del jueves. El formato online, por otra parte, también será una opción para hacerse con la localidad de cara al encuentro entre isleños y blanquiverdes, con la web oficial del conjunto cañaílla habilitada para el trámite. Puede acceder a ella aquí. Pacto por el precio de las entradas La cita ante el San Fernando, por otra parte, también vendrá enmarcada en uno más de los pactos por el precio de las entradas que el Córdoba CF ha ido formalizando para esta campaña, con un montante de 10 euros para cada uno de los dos encuentros que enfrentarán a ambos equipos esta temporada. «Tras el acuerdo alcanzado con el San Fernando CD, nuestros aficionados podrán adquirir las entradas visitantes para el estadio Iberoamericano a un precio de 10€. En el partido de vuelta, la afición azulina dispondrá de entradas visitantes en El Arcángel al mismo precio», reza el comunicado emitido por la entidad durante este lunes. 🗣 ᴏɴ ᴛᴏᴜʀ #SanFernandoCordoba 🙌🏻

