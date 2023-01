El Córdoba CF y el mercado abierto: esta es la agenda blanquiverde

Sin urgencias, pero con máxima atención. La puerta ya está abierta para concretar negociaciones, aunque los clubs -y el Córdoba CF con más motivo, por su situación deportiva- ya llevan tiempo trabajando en unas operaciones que en este periodo están condicionadas por la marcha del campeonato, cercana ya a la mitad, y el "efecto dominó" que suele acompañar a los trasvases y en el que son varios los involucrados que tienen que ajustar sus intereses.

"Aprovechando el tirón por la posición privilegiada que tenemos, si podemos dar algo más al equipo lo haremos. No cambiar cromos por cambiar cromos, porque nos estaríamos equivocando, y si vas a hacerlo es para tener algo mejor y aprovechar esa línea ascendente para, si podemos dar el salto a Segunda este mismo año, hacerlo", expresó el presidente cordobesista, Javier González Calvo, en las vísperas de la apertura. Las entradas de jugadores en enero han ido decreciendo en los últimos cursos: siete en 2020, tres en 2021 y uno en 2022.

¿Cuáles son las fechas del mercado de invierno?

El mercado de transferencias de invierno 2023 en Europa abrió el domingo 1 de enero en la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1, mientras que en la Serie A y LaLiga -y el resto de divisiones españolas- se ha inaugurado este lunes 2 de enero. En todos los casos la ventana de transferencias se cerrará el martes 31 de enero. Unos acuden con la desesperación por bandera; otros pretenden retocar sus estructuras y habrá quienes, por prudencia o falta de fondos, decidan que es mejor quedarse como están.

El Córdoba CF, con el liderazgo desde la dirección deportiva de Juanito -secundado por el secretario técnico, Raúl Cámara-, será distinto a finales de mes. No se apunta una renovación de hondo calado, algo que no necesita, pero sí buscan en El Arcángel atornillar ciertas posiciones bamboleantes.

¿Qué puestos quiere reforzar el Córdoba CF?

Un mediocentro y un extremo son las plazas que la dirección deportiva considera que necesitan una mejora, una vez comprobado el rendimiento del Córdoba en la primera vuelta y las circunstancias que se han producido, especialmente en el capítulo de lesiones.

En la zona de pivotes, la presencia de Youssouff Diarra ha sido constante. El malí, que llegó desde el filial del Athletic de Bilbao en verano, se ha convertido en un pilar del sistema de Germán Crespo y en un buen activo para el club. A su lado ha jugado de modo habitual Javi Flores, capitán e icono del club, que va camino de los 37 años y ha jugado el mayor promedio de minutos por temporada de su carrera en los dos últimos. Las lesiones han hecho mella en el de Fátima, que está desplegando lo mejor de su repertorio con un compromiso bestial pese a sus carencias físicas. Álex Bernal ha ido entrando también en una posición en la que apenas se ha visto a Ramón Bueno, que llegó desde el Villarreal y no termina de coger regularidad por la persistencia de sus lesiones.

Para los extremos, donde Christian Carracedo -recientemente renovado- y Simo Bouzaidi tienen el rango ganado, el Córdoba pretende un refuerzo joven que pueda competir por el puesto también con Adrián Fuentes y que mejore el rendimiento de Cedric Teguia, que está cedido hasta junio por el Atlético de Madrid y no ha logrado tener la continuidad en El Arcángel a su buen curso en el Celta B. En el club blanquiverde confían en que el sub-23 camerunés con pasaporte español eleve su nivel.

¿Qué nombres están en la agenda del Córdoba CF?

Encontrar jugadores con cartel de sub-23 y un nivel para integrarse en un aspirante al ascenso como el Córdoba CF, que además tengan un buen bagaje de minutos, deja casi acotado el caladero en los filiales de clubs de Primera División, que han sido buenos surtidores de piezas para el proyecto blanquiverde desde la llegada de Juanito a la dirección deportiva. En los perfiles pretendidos encajan nombres como los de Antonio Pacheco -medio alicantino del 2002, que juega en el Villarreal B- o Pablo Barrios, que a sus 19 años está brillando en el filial del Atlético de Madrid hasta llegar a estrenarse con el primer equipo en la Copa ante el Arenteiro y en Primera División en la última jornada frente al Elche.

Antonio Zarzana, cedido por el Sevilla FC al Marítimo de Madeira de la primera división portuguesa, y objetivo del Córdoba CF desde hace dos años, cuando era compañero de Simo y Casas en el filial hispalense, está en la órbita de Juanito, según avanzó el periodista Ángel García en su cuenta de Twitter especializada en fichajes. El extremo de Utrera, de 21 años, perdió su papel protagonista en el cuadro portugués y no fue convocado en el último mes y medio, por lo que el Sevilla le está buscando un lugar en el que siga su progresión. Lo quieren también en el Numancia, de Primera RFEF, y en la Ponferradina, de Segunda.

Otro jugador que aparece en las quinielas de futuribles es el granadino Neskes, apelativo futbolístico de Alejandro Domingo, medio ofensivo de 21 años que saldrá del Cartagena, de Segunda División, en este mercado invernal después de haber debutdo en la categoría de plata el pasado curso a las órdenes del entrenador exblanquiverde Luis Carrión. La agencia de representación de Neskes, JV Sports, lo ofreció al Córdoba CF, que maneja la opción.

¿Habrá salidas en el Córdoba CF?

Christian Delgado saldrá cedido a un equipo de Segunda RFEF -apunta al Antequera- para poder tener minutos de calidad y retornar al Córdoba CF, que anunció el pasado mes de septiembre una mejora del contrato del jugador, en el que tienen depositadas grandes esperanzas. El mediocentro algecireño, de 20 años, tiene ficha del filial y está en la dinámica del primer equipo, en el que ha tenido actuaciones puntuales. Por edad y condiciones, necesita regularidad de competición. El Córdoba CF le abrirá la puerta -con retorno asegurado en junio- en cuanto concrete la incorporación de una de las dos fichas de menores de 23 años que tiene libres.

¿Y podría salir alguno de los sénior? En el club aseguran que la intención es que se mantengan todos, aunque no descartan operaciones si alguien, por falta de minutos, solicita su marcha en enero. Nadie, según fuentes del Córdoba, ha pedido ejercer esa posibilidad. "Es cierto que tenemos jugadores que quieren jugar y no están jugando, y si quieren salir, el club les dejará salir. Pero en principio, nosotros estamos contentos con todos los que tenemos. Lo único que vamos a hacer es intentar potenciar lo que hay pero sin hacer ningún movimiento para la salida de ningún jugador", explicó González Calvo en este periódico.

¿Quiénes quedan libres en junio y pueden negociar?

Con el inicio de año llega también el periodo en el que los jugadores que finalizan contrato el próximo 30 de junio tienen manos libres para negociar su futuro en otros clubs. En el caso del Córdoba CF casi la mitad del plantel estaría en esta tesitura, con el porvenir en vilo. Aunque, obviamente, hay circunstancias distintas.

En 2023 terminan contrato José Manuel Calderón y Carlos Puga, dos sub-23 con gran protagonismo en el club. Con el primero no habrá problema para la continuidad, que quedará asegurada en cuanto dispute dos partidos más y cumpla así una cláusula de renovación automática. Con el segundo, las posturas están lanzadas pero no terminan de encontrarse: el futbolista ha declarado que quiere quedarse y el club cuenta con él... pero no a cualquier precio. El portero Pablo Picón, que llegó en verano del Levante B, también acaba el 30 de junio. Cedric Teguia (Atlético de Madrid) y Jorge Moreno (Rayo Vallecano) terminarán sus cesiones.

Javi Flores, De las Cuevas, José Cruz, Willy Ledesma, Álex Bernal, José Ruiz, Felipe Ramos y Adrián Fuentes acaban esta temporada sus contratos. Los siete primeros tienen todos más de 32 años. El rendimiento en este curso tendrá la respuesta.