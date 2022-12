El Córdoba CF vuelve al tajo con la lista de tareas abierta

El Córdoba CF regresará este lunes al trabajo después de ocho días de vacaciones navideñas con una sesión a las 18.00 horas en la Ciudad Deportiva en la que Germán Crespo tendrá, con seguridad, tres ausencias: Ekaitz Jiménez, Manolillo y Javi Flores, que en el último encuentro de Liga, en la derrota ante el Mérida en El Arcángel (1-2), tuvo que retirarse prematuramente del terreno de juego por una microrrotura fibrilar, que nada tenía que ver con su anterior dolencia, centrada en el glúteo.

La sesión de entrenamiento podría celebrarse ya en el campo 1 o grande de la Ciudad Deportiva, ya que los trabajos de resiembra del mismo han finalizado por completo y si no es a partir de este lunes, sí que está previsto que a lo largo de la semana pueda estar ya a disposición de Germán Crespo y sus jugadores, por lo que El Arcángel tendrá un punto de descarga con respecto al último mes y medio y, deportivamente, el conjunto blanquiverde gana su escenario habitua de trabajo.

Las bajas

En todo caso, esas tres bajas no son las únicas que tendría Germán Crespo para el encuentro de la reconexión liguera, ante el San Fernando en el Iberoamericano -y con el recién contratado Pablo Alfaro en su banquillo-: evidentemente, aún es pronto para descartar al capitán cordobesista para el encuentro, que se celebrará el 8 de enero, aunque Germán Crespo volverá a tener la ausencia por sanción, por tercera y última vez, de Dragisa Gudelj. La ausencia del central, así como la de Javi Flores, es acusada de forma especial por el Córdoba CF, que no logra ganar sin ellos, de ahí que la vuelta al trabajo se plantee también como la del arranque del plan para reforzar el plantel de Germán Crespo, que no ocultó en su última comparecencia pública la necesidad que tenía este Córdoba CF de reforzarse para mantener sus ilusiones de ascenso directo.

Los planes de mercado

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, anunció en estas páginas que la idea es la de mantener el plantel cordobesista tal y como está, ante la ausencia de futbolistas que pretendan salir de la disciplina blanquiverde, por lo que el club reforzará la plantilla a través del filial. Una ficha libre que hay en el segundo equipo cordobesista se aumentará en una más cuando el Córdoba CF ceda a Christian Delgado a un equipo de la zona alta de un grupo de Segunda RFEF. Esas dos fichas libres serán ocupadas por jugadores sub-23 provenientes de filiales de equipos de Primera División -fundamentalmente- para apuntalar las dos únicas posiciones que entiende la dirección deportiva blanquiverde que han de apuntalarse: mediocentro y extremo izquierdo.

La intención no es otra que la de reactivar al Córdoba CF, que en las tres fases en las que se puede dividir la primera etapa de Liga ha ido perdiendo fuelle. En una vista general de los tres bloques de jornadas, el Córdoba CF comienza de forma meteórica y como líder en las primeras cinco jornadas de Liga; luego, cumple con su papel de estar en la parte alta de la tabla y pasa a ser quinto en el segundo bloque, mientras que en el tercero pierde fuerza claramente y pasa a ser el octavo mejor equipo. En el primero de ellos sumó 15 puntos en cinco partidos, en el segundo (pese a jugar un partido más) sumó 11 puntos y en el tercero, solo diez en esa última media docena de encuentros.

Para tomar impulso de nuevo, el Córdoba CF deberá cumplir con todas las tareas pendientes para el 2023. La primera, la de recuperar a todos los efectivos para que Germán Crespo tenga donde elegir, desde las bajas por lesión, como Ekaitz Jiménez y Manolillo, hasta la sensible de Gudelj por sanción, ya que además deberá vigilar los apercibidos, concentrados en las bandas: Carracedo y Simo. Otra tarea será de reforzar el plantel, que el club ha limitado al centro del campo y a una de las bandas y con jugadores jóvenes. Y la última, retomar la senda de la victoria, ya que esas dos derrotas en los tres últimos partidos (Alcorcón y Mérida), provocaron la minimización de las distancias. El Córdoba CF_comparte liderato en la tabla con el Alcorcón, tiene al Castilla a un solo punto y al Deportivo a cuatro. El 2023 espera y se inicia hoy para el Córdoba CF con varias tareas pendientes por resolver.