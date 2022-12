El Córdoba CF en el mercado de invierno: qué hizo y qué ocurrió después

Ya son cada vez menos los clubes que se vanaglorian de no hacer uso de las posibilidades que ofrece el mercado de fichajes de enero. Quienes llevan los números cuadrados podrán decir que no los necesitan, lo cual no siempre es del todo cierto. Los que van desviados, obviamente, se lanzan a por piezas para reparar la avería. Y los que se mueven en tierra de nadie, sin un destino claro, encuentran la oportunidad de dar una mano de barniz a su proyecto para mantener la atención de la hinchada. Luego están los desesperados, que se echan en manos de los intermediarios de un modo dramático para que les ayuden a salir del pozo. Todos tienen algo en común: en enero no se ficha lo que uno quiere, sino lo que puede o lo que le dejan.

Con los campeonatos en marcha y toda la presión que eso conlleva, el escenario puede deparar el encuentro de un chollo o un estropicio que se pagará caro. Al Córdoba CF le ha pasado de todo. En esta década, cuya entrada coincidió con el cambio en la propiedad de la entidad y la toma de posesión del grupo Infinity con capital bareiní, la entidad blanquiverde ha militado en tres divisiones diferentes y ha protagonizado actuaciones dispares en la apertura del periodo de contrataciones -y bajas- en enero. 19-20 | La última antes del covid El Córdoba, recién descendido de Segunda División, tenía como objetivo el ascenso. En el invierno 19-20, sin embargo, andaba metido en un torbellino diabólico: ruina, expolio, detención del presidente Jesús León, intervención judicial... Agné estaba en el banquillo en sustitución de Enrique Martín, que cogió la maleta a los dos meses. En diciembre, el Córdoba era quinto en el grupo 4 de Segunda B, a tres puntos del Yeclano -cuarto-, a cinco del Badajoz y Marbella y a ocho del líder Cartagena. En la dirección deportiva estaba Alfonso Serrano -atado por los gestores anteriores- y terminaban de aterrizar Miguel Valenzuela y Juanito, de la mano de Infinity. El zarandeo fue enorme. Se abrió la puerta a Juanto Ortuño, Sebas Moyano, Víctor Ruiz, Fernando Román, Zelu, el brasileño Gabriel Novaes y el costarricense Sebas Castro. Entraron en el vestuario Valverde, Piovaccari, Moutinho, Iván Robles, Jordi Tur, Willy Ledesma y el hondureño Luis Fernando Garrido. ¿Qué pasó después? El equipo siguió manteniendo una trayectoria errática, aunque con opciones matemáticas de engancharse al carro del play off. Lo tuvo en la mano, pero perdió dos partidos en El Arcángel ante el Algeciras y el Cartagena que fueron cruciales. Le costó el puesto a Agné y el club fichó a Sabas, pero al madrileño no le dio tiempo a debutar. El 7 de marzo se jugó el último partido. Una semana después, el Gobierno decretó el confinamiento de la población por la pandemia del covid. Se terminó la Liga. De todos los que llegaron, solo Willy logró afianzarse. 20-21 | De la ilusión a la hecatombe Era la primera temporada en la que el Córdoba CF podía actuar con manos libres para formar su plantel desde el principio. Miguel Valenzuela, como asesor deportivo del consejo, más Juanito, como director deportivo, y Rafa Sánchez, secretario técnico, ahormaron un conjunto llamado a pelear por el retorno a Segunda División. El reto de siempre. Después de los primeros meses del curso, las aguas estaban ya revueltas. Juan Sabas duró seis encuentros y para el banquillo llegó Pablo Alfaro. Con los estadios vacíos por la pandemia y una remodelación de las divisiones de la RFEF emprendida por Rubiales, el torneo adoptó un formato que resultó mortal para el Córdoba CF. Lo que hubiera sido una temporada decepcionante -lo de la candidatura al ascenso se diluyó pronto- se transformó en una "hecatombe", tal y como etiquetó el balance el propio presidente del club, Javier González Calvo. En el parón de diciembre, el equipo blanquiverde era quinto en un grupo de diez y ni los puntos ni, sobre todo, el juego, le daban para tirar hacia arriba y alimentar el sueño de colocarse en la que por entonces se conocía como la Segunda B Pro y luego se bautizaría como Primera RFEF. Hubo cambios a fondo para dar un último arreón. Salieron del equipo Alain Oyarzun, Alberto Salido, el holandés Darren Sidoel y Samu, lesionado de gravedad, liberó su ficha. Se incorporaron Alberto Ródenas, Nahuel Arroyo y el malí Moussa Sidibé. El impacto en el equipo fue nulo. Pablo Alfaro fue cesado a falta de tres partidos con el plantel complemente destruido y la moral por los suelos. Llamaron al técnico del filial, Germán Crespo. 21-22 | Un movimiento de impacto en Segunda RFEF En la cuarta división del fútbol español, tocando fondo, el Córdoba CF armó un grupo renovadísimo para certificar cuanto antes el ascenso por la vía rápida. Necesitaba a toda costa ser campeón de su grupo, uno de los cinco de la Segunda RFEF. Una semana antes de Navidad, cuando se detuvo la competición, los blanquiverdes marchaban líderes con una sustancial ventaja con respecto al resto. Al mando de Germán Crespo, el Córdoba tenía 37 puntos, siete de renta sobre el segundo -el Cacereño- y once de colchón con la zona de play off. Juanito actuó en el mercado de invierno más peculiar de todos los tiempos en El Arcángel. El director deportivo, ya al mando y con el ex jugador Raúl Cámara como secretario técnico, trabajaba más con la mirada puesta en el curso siguiente, puesto que daban por sentado lo que los números le gritaban: el ascenso, salvo accidente mayúsculo, estaba hecho. De hecho, el gaditano gestionaba por entonces preacuerdos con futbolistas que terminaron llegando en el verano porque finalizaban el vínculo con sus clubes, como Carracedo (Linares) o Calderón (San Fernando). Solamente hubo un movimiento en la plantilla, pero fue impactante. Con todas las fichas cubiertas, Samu Delgado -con una lesión que no remitía- abrió espacio desactivando su licencia para que fuera ocupada por Dragisa Gudelj, central serbio-neerlandés que había estado en el filial del Cádiz en la primera vuelta. El defensa se incrustó rápidamente en el equipo y se atornilló como titular, convirtiéndose en un referente. En verano renovó por una temporada más, con opción de prolongar en caso de ascenso de categoría. Los mercados invernales que nunca se olvidarán La locura del "cincuentenariazo" en la 2004-05 Qué Córdoba el de aquellos años. Se pretendió armar un equipo para pelear por el ascenso a Primera División, pero se conmemoró el medio siglo de existencia con un descenso a Segunda B. La fiesta de cumpleaños fue amarga. Hubo cuatro entrenadores (Esteban Vigo, Robert Fernández, Crispi y Juan Carlos Rodríguez, que dejó el despacho de director deportivo para salir al césped) y defendieron -es un decir, en muchos casos- el escudo hasta ¡39 futbolistas! En el mercado de invierno, con el equipo situado en la posición de colista destacado, el Córdoba realizó un esfuerzo para potenciar una plantilla repleta de nombres ilustres pero con poco rendimiento. Llegaron en enero Sérvulo, Ruano, los venezolanos Jonay Hernández y Leo Jiménez, el sueco Fredrik Soderstrom y el portero argentino Sebastián Saja. El equipo reaccionó, pero no fue suficiente. Hizo una primera vuelta de descenso inapelable (7 puntos de 54) y una segunda de aspirante al ascenso. No fue suficiente. En la penúltima jornada perdió en El Arcángel ante el Real Valladolid (3-4) y se desplomó definitivamente ante el aplauso de los aficionados. Un episodio de salvación: el "Zubidesaguisado" en la 2008-09 El Córdoba CF intentaba hacerse un hueco estable en Segunda, pero le costaba. Eran los años del "cincuentapuntismo", con festejos en El Arcángel el día que se aseguraban los 50 para la permanencia. En aquella Liga, en el parón invernal, el equipo blanquiverde -que empezó con José González y terminó con Luna Eslava- estaba situado en puesto de descenso a Segunda B, a cuatro puntos de la permanencia. Y, claro, buscó refuerzos en el mercado. Zubillaga, director deportivo por entonces, generaba controversia por sus operaciones de último minuto, tanto en verano como en invierno. El donostiarra exprimía hasta el límite los movimientos del mercado y los aficionados bautizaron como "zubidesaguisado" algunos de esos días frenéticos. En enero de 2009 llegaron al Córdoba el lateral Javi Casas (Athletic), el mediocentro argentino Gustavo Oberman (Cluj) y el delantero Natalio (Almería). Solo este último tuvo algo de impacto. El equipo logró salvarse con 53 puntos. El empujón insuficiente para subir a Primera en la 2015-16 El Córdoba CF había pasado efímeramente por la Primera División, bajando como colista destacado. En el curso siguiente, con Oltra al frente, se repuso: en enero estaba segundo en la tabla, a tres puntos del líder Alavés. En posición de retorno a Primera División. Era un candidato firme a retornoar a la élite, pero también un plantel que, más que mejoras, necesitaba una ayuda, un último empujón para acometer el momento cumbre de la temporada. En el mercado invernal, la entidad presidida por Carlos González y con Emilio Vega en la dirección deportiva decidió que era buena idea dejarlo todo como estaba. Solo llegó una incorporación: el medio azerbayano Eddy Silvestre, cedido por el Murcia. Su papel fue residual. El equipo, desgastado al máximo y sin su principal goleador, Florin Andone, que se marchó a la Eurocopa con Rumanía, alcanzó los play offs de ascenso. Cayó eliminado tras una derrota en la prórroga en Montilivi ante el Girona (3-1 y 2-1 en El Arcángel). Fue la última vez que más cerca estuvo de Primera. Desde entonces empezó su declive.