Un campeón del Mundo expulsado en El Arcángel

"Se llega a la charla y yo no sabía que jugaba. Yo pensaba que jugaba el Huevo (Acuña), me vi en el nombre y se me abrían los ojitos. Esas cosas que salen y me ha pasado también en la final con Italia. Salió y así nos fue. ¡Qué locura!". Nicolás Tagliafico contaba a la prensa argentina sus impresiones tras la victoria en la final de la Copa del Mundo ante Francia y cómo se había gestado el once titular de Lionel Scaloni.

Todos daban por hecho que el titular en el lateral zurdo sería el futbolista del Sevilla, pero el que fuera jugador del Deportivo de La Coruña se decidió por él, un futbolista que probó el fútbol europeo muy joven, como tantos otros sudamericanos, hace ya una década y que en esa primera experiencia no le fue muy bien, por lo que regresó a su club de origen, el Atlético Banfield. El Taladro lo cedió a un Real Murcia entregado entonces a la armada argentina, ya que además de Tagliafico, contaba en sus filas con media docena de jugadores del país sudamericano, además del lateral zurdo: Mauro dos Santos, Cristian García, Nico Martínez, Jonathan Gómez y el también conocido para el Córdoba CF José Luis Acciari. Además, comandaba el conjunto pimentonero desde el banquillo otro argentino, Gustavo Siviero, que llegó con su equipo a El Arcángel el 20 de enero del 2013, por lo que el próximo mes se cumplirá una década de la visita. Clasificación apretada El Córdoba CF peleaba por meterse en los puestos de play off de ascenso a Primera División, algo que ya había hecho la anterior temporada y que era el objetivo con un nuevo inquilino en el banquillo, Rafa Berges. Corría la jornada 22 de Liga y los blanquiverdes tenían a tiro de partido a Las Palmas, situado en sexta posición, mientras que el Barcelona B tenía cinco punto más y era quinto clasificado. El Villarreal sumaba solo dos puntos más que el Córdoba CF, por lo que una semana antes Fernando Roig decidió destituir a Julio Velázquez y nombrar nuevo técnico a Marcelino García Toral. También en el Córdoba CF se vivía con presión, pese a tener el objetivo a tiro de un solo partido. Llegaba un Real Murcia que iba por detrás en la tabla, por lo que el triunfo era más que obligado. Y esa tarde, al Córdoba CF le salió todo y a Tagliafico absolutamente nada. El campeón olímpico alineó aquella tarde a Alberto García en la portería, con Cristian, Armando, Kiko Olivas y Fuentes en defensa, López Garai y Abel Gómez en el centro del campo, Pedro y Dubarbier en los extremos, Fede Vico como segundo punta y Enzo Rennella como atacante. También jugaron Joselu, López Silva y Caballero. Y el Córdoba CF lo bordó. Endosó una manita al conjunto pimentonero y Siviero reconoció tras la debacle murcianista que “el Córdoba CF fue muy superior”. El hoy campeón del Mundo tuvo un día para olvidar. Por su banda, el Córdoba CF hizo un auténtico destrozo. El lateral derecho rival, Cristian, anotó un gol. El extremo derecho blanquiverde, Pedro, otro. Y, por si fuera poco, el madrileño Lesma López, árbitro del encuentro, le mandó a las duchas antes de tiempo tras una doble amonestación, una en el minuto 12 y otra en el minuto 58. "Mister, cámbiame" Con apenas 21 años, Tagliafico notó el cambio del fútbol argentino al europeo y no solo aquella tarde en El Arcángel fue una muestra. Hubo otro gesto, más adelante, que resultó definitivo para él. Tras destituir a Siviero, el Real Murcia entregó el equipo a Onésimo, que vivió un episodio llamativo con Tagliafico. Durante el encuentro ante la Ponferradina, “se acercó a la banda y me dijo que le cambiara, que estaba muy nervioso", declaró el técnico pucelano, que dirigió al Murcia en los últimos 18 partidos de aquella temporada 2012-13 sin poder evitar su descenso, aunque el Murcia salvó la categoría por el descenso administrativo del Guadalajara. Aquel episodio parecía condenar a Tagliafico, ya que desde el club se transmitió entonces que no jugaría las dos últimas jornadas, algo que sí hizo, aunque no pudo evitar su regreso a su club de origen, ‘El Taladro’. Lo llamativo es que con tan solo 21 años y tras una experiencia más que difícil, Nicolás Tagliafico no solo se rehízo siendo tan joven, sino que tras aquella goleada en El Arcángel, con expulsión incluida y una campaña para olvidar, hoy es campeón del Mundo con Argentina.