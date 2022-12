Germán Crespo: "No le hemos dado la intensidad que queríamos"

Una pesadilla de navidad. Al Córdoba CF se le atragantó el último partido del año ante el Mérida en El Arcángel (1-2), no sin antes sumar otro episodio al extenso capítulo de polémica y desajustes que arrastra en la temporada. Un resultado cruel, ajustado, a fin de cuentas, para resumir lo que la falta de acierto puede conllevar en una categoría tan apretada, que aborda ahora el parón invernal dejando un regusto agridulce para el conjunto tutelado por Germán Crespo. “Nos hubiera gustado despedir el año como lo hemos hecho, un año brillante. En los últimos dos partidos se nos han ido seis puntos. Ahora toca descansar, venir con las pilas puestas en la vuelta. Nos ha faltado, en esa primera parte, sobre todo, el tener más tranquilidad, hemos tenido la suerte de adelantarnos pero hemos estado precipitados. Se nos ha ido un partido que perfectamente podríamos haber ganado por ocasiones”, reconoció el propio preparador tras el choque.

En el encuentro, a su vez, el granadino analizó dos actos bien diferenciados, con una primera mitad de fútbol vertical pero sin claridad para finalizar, y un segundo acto en el que a pesar del buen fútbol se sufrió el doble mazazo. “Nos hemos equivocado mucho. Ha habido conducciones por banda, en el mediocampo… hemos tenido pérdidas. No le hemos dado la intensidad que queríamos”, indicó. “En la segunda mitad el equipo ha generado, ha desbordado, nos ha faltado ese último pase como siempre está faltando. Ese último pase no termina en finalización. La primera mitad es lo que menos me ha gustado hoy, nos ha faltado transmisión, generar... Hasta tres cuartos llegábamos bien, pero asumimos riesgos que no teníamos que haber asumido”, confirmó.

La ausencia de Gudelj -en su segunda jornada de sanción-, por otra parte, también fue analizada por el técnico, que recalcó el valor del defensor serbio-neerlandés en su esquema, especialmente para partidos como el vivido ante el conjunto emeritense. “Es un jugador que para su puesto, para la forma de jugar que tenemos, pues tiene esa punta de velocidad que hace que cuando los rivales te pueden pillar a la contra, lea bien eso. Da la casualidad que cuando no está no ganamos. Es un jugador que estaba marcando diferencias cuando estaba con nosotros en el terreno de juego”, admitió.

Dudas con Javi Flores

Otra de las notas negativas del encuentro, a su vez, fue la lesión de Javi Flores, que tuvo que marcharse con molestias del encuentro tras apenas diez minutos sobre el verde. El propio Germán Crespo, tras las primeras exploraciones, avanza que su dolencia se ubica ahora en una zona distinta a la de anteriores semanas. “Había salido muy bien, con las ganas de siempre. Parece que cuantas más ganas tiene, pasa lo que pasa. Parece que ha sentido un pinchazo, no en la misma zona, sino algo más abajo. Tanto él como Gudelj son dos jugadores importantes, sobre todo por lo que nos han dado durante los partidos de la primera vuelta. Tenemos la tranquilidad de que tenemos un parón y ojalá el alcance de la lesión no sea importante, para que lo podamos tener para el partido del San Fernando”, confirmó.