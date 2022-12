Unos llegaron a escalar hasta el filial -por aquellos entonces, el amateur-, otros alcanzaron el momento inolvidable de defender el escudo de la primera plantilla del Córdoba CF y la mayor parte, después de cerrar su etapa en el césped -o el albero, porque lo de pisar verde era un lujo-, encauzaron sus vidas por distintos caminos. Todos quedaron unidos por su cordobesismo, que llevan a gala cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. Y la que les proporcionó Paco Rojas, uno de sus entrenadores por entonces, fue un foro formidable para que el catálogo de anécdotas, recuerdos y chascarrillos volvieran a salir a relucir en medio de ese ambiente inconfundible e inimitable de las tertulias de futbolistas veteranos.

La generación de juveniles del Córdoba CF de finales de los años 60 se reunió una vez más, como suelen hacer cada año -los últimos fueron de paréntesis, por la pandemia del covid- por la Feria o las fiestas de Navidad. Todos jugaron con la blanquiverde hace más de medio siglo: unos desde hace 54 y otros 58. El club tiene 68 años de existencia. Hagan cuentas.

En la Posada de Doña Encarna se citaron con la misma solemnidad de una convocatoria para un partido crucial. Blanco, Almoguera, Pepe Heredia, Flores, Paco Rojas, García Llácer, Iglesias, Zafra, Afán, Pacha, Morales, Quico, Ciri, Viana, Polo, Cubero, Carlos y Llamas acudieron a la llamada. Su colección de vivencias -algunas solo aptas para círculos íntimos- da para una enciclopedia. Durante sus años de juventud tuvieron como entrenadores a Fali, Gálvez y Paco Rojas, quien encarna a la perfección el perfil de dirigente multiusos que mandó en el fútbol español durante décadas. Igual estaba en el banquillo que en la gerencia o en el palco. Frecuentemente, cuando había problemas. Les llamaban y nunca decían que no. Hombres de fútbol, gente de la casa, benditos locos.

Jugar de otra manera

Sin el vigor físico de antaño, pero con una agilidad mental que ya quisieran muchos jóvenes, los cordobesistas -lo de ex no va con ellos- compartieron alrededor de una mesa las historias de siempre y las circunstancias de ahora. La excelente marcha del actual Córdoba CF, que después de tocar el fondo del fondo está saliendo a flote, les llena de emoción. Lo de verlo de nuevo en Primera División es algo con lo que sueñan. Aún está lejos, pero al menos transmite la sensación de que está progresando. Con eso son felices. El cordobesista de verdad sabe crear sus propios sentimientos. Si es capaz de bailar en las desgracias, ¿cómo no va a reír cuando las victorias se acumulan con un ritmo nunca visto?

Fueron 18 amigos y compañeros los que se juntaron esta vez. No quieren perder la costumbre. "Lo suyo sería quedar para jugar, pero apenas un par pueden aguantar diez minutos", bromea Antonio García Llácer, cuyos lazos con el fútbol siguen siendo fuertes. Su hijo fue futbolista y ahora es entrenador. Entre los comensales también proliferaban los que vieron cómo su pasión la heredaba su descendencia.

Algunos llegaron de Madrid, otros de Málaga, la mayoría de Córdoba... Se enseñaron fotos en blanco y negro del ayer y imágenes en el móvil del ahora, se habló de los que ya no están y de los que vendrán. Ahí quedó la imagen, otro momento único que no es más que la cuenta atrás hasta la próxima cita.