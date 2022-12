Córdoba CF - Mérida AD : el partido en cinco claves

Pretende terminar el año como lo empezó: siendo líder en la Liga. Así en Segunda como en Primera Federación, el Córdoba CF es el equipo al que todos persiguen. Los de Crespo no están dispuestos a que nadie les dé alcance en el parón de la competición, que se cerrará este fin de semana y no retornará hasta el 8 de enero. La visita del Mérida, que va séptimo en la tabla y mira con ojos golosos la zona de play off, produce cierto resquemor. No quiere el técnico granadino que nadie se le despiste en un momento clave y desde el club no se han cansado de apelar durante la semana al espíritu de unión con la afición, una alianza que ha producido resultados excelentes al calor de El Arcángel.