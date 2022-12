El Córdoba CF en Primera Federación: el análisis de la jornada 16

La jornada 16 en el Grupo 1 de Primera Federación dejó la primera contestación al hasta ahora incontestable liderato del Córdoba CF, ya que perdió en el Santo Domingo ante el segundo clasificado, un Alcorcón que fue más Alcorcón que nunca para golear a los blanquiverdes casi sin hacer ruido y sin necesidad de desmelenarse. Partido típico en el estadio alfarero en el que ese 3-0 deja el margen entre cordobesistas y amarillos en solo tres puntos.

La derrota del líder no fue aprovechada por el Castilla, que no logró hacerle ni un gol en el Alfredo Di Stéfano (0-0) al Talavera de Pedro Díaz, que continúa con su particular escalada. Cuando el talaverano cogió al equipo -estrenándose en El Arcángel- estaba a diez puntos de la salvación y mes y medio después está a solo cinco.

En el duelo gallego, el Deportivo regresó a la senda de la victoria tras ganar al Racing de Ferrol (2-0), una victoria que se fraguó en la primera parte con goles de Villares y Svensson en lo que se valoró en la capital gallega como el mejor encuentro del Deportivo en lo que se lleva de temporada. El Dépor se sitúa a siete puntos del Córdoba CF y en la entidad herculina no se desiste en conseguir el ascenso de forma directa.

Otro que pinchó y no pudo aprovechar la derrota cordobesista en Alcorcón fue el Linares Deportivo, que no pasó del empate en Linarejos ante el colista, Ceuta. Y gracias, porque el conjunto caballa se adelantó en dos ocasiones ante los azulinos y no hubiera sido nada raro que se llevara los tres puntos.

La Cultural Leonesa no termina de rematar. Se coloca siempre a tiro de meterse en la pelea por los play off, pero en el momento de la verdad, pincha. En esta jornada le tocó derrota en su visita al filial celeste y cayó (2-1) ante un Celta B al que la victoria le da un gran respiro en su pelea por eludir los puestos de descenso, que ve ahora a cuatro puntos de distancia. Por su parte, los leoneses ven el quinto puesto a seis puntos.

¿Otro cambio de banquillo?

El San Fernando tiene un grave problema, ya que su segundo entrenador de la temporada, Salva Ballesta, parece tener sus días contados después de caer derrotado en el Iberoamericano ante el Algeciras (0-2) con goles de David Martín e Iñaki Elejalde, ambos en la segunda parte. Los de la Isla de León caen a puestos de descenso y ven la salvación a un punto, mientras que el Algeciras toma aire y vuelve a meterse en la primera mitad de la tabla, el mínimo objetivo por el que peleaba en esta campaña.

Y del derbi gaditano, al debi extremeño. El Mérida se impuso a Badajoz en el Romano José Fouto por la mínima con tanto anotado por Cinta. Fue un encuentro donde la lluvia y el viento tuvieron su cuota de protagonismo, sobre todo en la primera parte, aportando así tintes épicos al choque, pues nadie ahorró esfuerzos. El derbi tuvo de casi todo: polémica en ambas áreas, ambiente en las gradas y un único gol, porque de lo que más adoleció fue de ocasiones, algo típico en cualquer derbi que se precie. Los romanos se colocan a solo cinco puntos de los puestos de privilegio, mientras que el Badajoz vuelve a mirar hacia abajo, ya que ve el descenso a solo dos puntos.

El encuentro entre la Balompédica Linense y el Unionistas de Salamanca fue suspendido por la lluvia en el minuto 18 de encuentro (0-0), mientras que en el duelo del miedo, entre el Pontevedra y el Rayo Majadahonda, se firmó un empate que no sirvió a nadie, ya que ambos se mantienen en puestos de descenso.

Finalmente, el Fuenlabrada tomó algo de aire aprovechando que actuaba como visitante, ya que en esta temporada se le están atragantando más los partidos en el Fernando Torres. Los de Mere Hermoso se impusieron por la mínima en su visita a Matapiñonera ante un Sanse inoperante que pierde comba con los puestos de play off.