Germán Crespo: "Nos ha faltado tener las ideas más claras, sobre todo en los últimos metros"

No le salió nada al Córdoba CF en Santo Domingo, donde se encontró un Alcorcón más entonado, más firme y, sobre todo, más acertado, para poner en su casillero la segunda derrota del curso, la primera a domicilio (3-0), en un duelo entre rivales directos que acabó traducido en correctivo del conjunto alfarero. Fue una prueba para confirmar que el aguerrido bloque de Germán Crespo tampoco es infalible, poniendo así una derrota especialmente agridulce de cara a las sensaciones, tras haber desaprovechado una oportunidad de oro para escaparse en la tabla. El propio técnico blanquiverde, al término del encuentro en tierras madrileñas, reconoció que la falta de “acierto” fue la gran clave para salir goleados del feudo amarillo. “Es un rival que también es de los menos goleados, con la seguridad defensiva que tiene, tanto por abajo como en el juego aéreo. Nos ha costado. Si hubiésemos tenido la oportunidad de acortar distancias hubiese sido otro resultado, pero al final, si no la metes, estás expuesto. No me ha gustado que el tercer gol lo hemos recibido con un jugador libre de marca”, aseveró contundente.

El preparador, en esa línea, diferenció dos mitades en el encuentro, con una primera en la que el equipo no consiguió inquietar a los alfareros y, una segunda, más entonada, en la que se firmaron minutos de calidad. “Ves el resultado y parece que el Alcorcón ha sido muy superior. Cuando mejor estábamos llegó su gol, pasamos prácticamente del 0-1 al 1-0. Es una jugada que habíamos hablado, que cuando estuviésemos en zona de finalización debíamos tener cuidado, porque a la contra ellos tenían gente muy rápida arriba. Después el segundo, lo mismo. Nos pillan a la contra, con Calderón metido detrás de la línea defensiva”, señaló. “En la segunda parte hemos ido a por el partido. Ha habido una ocasión clara con Bernal, que nos podía haber metido en el partido, aunque al final ni ha finalizado ni dado el pase a los compañeros. En los últimos 20 o 25 minutos nos ha faltado tener las ideas más claras, sobre todo en los últimos metros”, admitió acto seguido. La "contundencia" en ambas áreas, por otro lado, también fue valorada por el preparador, que destacó la puntería local para rentabilizar a la perfección sus contadas ocasiones, no así como el cuadro blanquiverde, que dispuso de oportunidades para al menos haber forzado otro desenlace más ajustado. “Sabemos las características del rival, su punto fuerte, que es si son capaces de mantener la portería a cero. Es un equipo vertical a la contra. Nosotros el miércoles hicimos un esfuerzo titánico, hoy esos jugadores también algunos han tenido que jugar otros 90, les ha faltado a lo mejor la frescura necesaria. Estamos prácticamente como cuando terminamos el partido del Deportivo. Ahora a intentar recuperar, ganar el partido del sábado con el Mérida para irnos a las vacaciones como líderes, que es lo que íbamos buscando”, indicó. El calendario venidero, más asequible Pese al entreacto navideño que tendrá lugar en la categoría de bronce, el Córdoba CF todavía tendrá que saldar una buena tanda de compromisos antes de dar carpetazo a la primera vuelta de la temporada, ahora con un calendario previsiblemente más asequible tras haber zanjado todos sus duelos ante rivales de la zona alta de la tabla. “Ya lo dije la semana pasada, todavía queda mucho por jugar, seguro y esperamos que al final tanto Alcorcón como nosotros estemos peleando por ese primer puesto o ascenso. Lo que queremos es mantener la diferencia que tenemos o ampliarla en los próximos partidos, sabemos el calendario de cada equipo y nosotros venimos de enfrentarnos a dos equipos que van a estar en la pelea por ese primer puesto. Nos viene un calendario con equipos de mitad de la tabla para abajo, mientras que los equipos de arriba se van a enfrentar entre ellos”, reafirmó. Un mensaje a la afición El técnico blanquiverde, tras el encuentro, también aprovechó para realizar un llamado a la afición de cara al último duelo del año en Primera RFEF, con el próximo cruce ante el Mérida en El Arcángel (sábado, 18.00 horas). Una cita a la que el granadino colgó el cartel de especial para “premiar” al cordobesismo. “La afición, a pesar de un resultado muy negativo, está animando hasta el último segundo. Creo que en diferencia con muchos equipos, es la afición, lo están demostrando semana tras semana, cuando jugamos en casa. Hoy, a pesar de la derrota, se quedan animando, celebrando prácticamente como si hubiéramos ganado. Que el sábado vayan a El Arcángel, vamos a intentar dedicarle otra victoria e irnos como primeros al parón navideño, sería un premio para ellos, que son los que más se lo merecen”, destacó. En ese mismo tono, tranquilizador, el preparador también quiso informar sobre la situación de Simo Bouzaidi, que acabó el partido con serias molestias tras sufrir una dura entrada de Víctor García durante el segundo acto. "Tiene una inflamación importante en el tobillo. Cuando se enfríe va a tener muchas molestias. Creemos que no es una lesión importante. Lo valorarán los doctores y a partir de ahí veremos lo que tiene”, concluyó.