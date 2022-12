El Córdoba CF recibe un aviso en forma de goleada en Alcorcón

Una goleada que sirve de aviso. El Córdoba CF cosechó su primera derrota lejos de El Arcángel esta temporada y regresaba de vacío a la ciudad, algo que no le pasaba en Liga desde hacía 13 meses, cuando cayó en Villanueva de la Serena (1-0) ante el Villanovense, en noviembre del 2021, tras caer con claridad en el estadio de Santo Domingo ante el Alcorcón (3-0) con goles de Álvaro Bustos y el cordobés y exblanquiverde Antonio Moyano, ambos en una primera parte en la que se decidió el encuentro. Luego, en el segundo acto, el conjunto blanquiverde intentó reconectarse al partido y al marcador, pero le faltaron ideas y un punto más de energía, dedicándose más a lo que favorecía el juego del Alcorcón, que no era otra cosa que insistentes y baldíos centros al área. El tercer gol, en el descuento y obra de Juanma Bravo, solo refrendó la superioridad alfarera sobre la cordobesista.

Santo Domingo es un campo especial. No para el Córdoba CF, sino para cualquier que esté obligado a visitarlo. El conjunto blanquiverde tiene el histórico, a pesar de la relativamente reciente llegada de los nuevos gestores. Pero cada visita que ha debido girar el equipo cordobesista al campo alfarero se ha parecido, siempre, a la famosa visita al dentista de la que hablaba el amigo Bordalás, que también se impuso de amarillo al Córdoba CF, por cierto. Siempre han sido difíciles los partidos jugados en Alcorcón. La cercanía de su grada transmite la sensación de que el campo es más estrecho, más corto, más difícil al fin y al cabo, para el que no está habituado. Da igual cómo se juegue allí. No es una cuestión de no atacar lo suficiente o de no defender como es debido. Allí han caído el Córdoba CF de Alcaraz, el Córdoba CF de Paco Jémez, el Córdoba CF de Berges… Solo consiguieron ganar allí los equipos de Oltra y el de Sandoval, en aquella campaña de la «milagrosa salvación». Pero la sensación constante cuando se visitaba Santo Domingo es la de una partida de pinball, de contemplar el balón en constante movimiento y de una constante dificultad para hilar tres pases rasos continuados… Salvo si los hacía el equipo local. El Alcorcón se desenvuelve en su casa como pez en el agua y, a menos cuando le toca jugar al Córdoba CF, al conjunto visitante siempre se le ve incómodo.

Mejor el Alcorcón

Así inició el encuentro el equipo de Germán Crespo y así se prolongó durante prácticamente todo el choque. A los cuatro minutos Álvaro Bustos no llegaba a conectar un pase de Víctor García por milímetros. Y, como una premonición, el conjunto alfarero se empeñó en ensayar los disparos de media distancia: Iago López (min. 7), Antonio Moyano (min. 8), Álvaro Bustos (min. 11), nuevamente Álvaro Bustos tras un saque de esquina (min. 24), lo que obligó a una gran intervención de Carlos Marín y Víctor García, finalmente (min. 36). Parecía ejercitarse el Alcorcón para lo que habría de venir, ya que el Córdoba CF no daba señales de vida en las inmediaciones de Jesús Ruiz, salvo por un disparo de De las Cuevas (min. 17) y en una salida en falso del conjunto alfarero que provocó el conjunto blanquiverde, recuperando el balón y obligando a Babin a salvar el gol visitante bajo palos (in. 30).

Pero claramente era el Alcorcón el que transmitía mejores sensaciones, tanto de juego como de ocasiones generadas, con un activo Javi Lara y un Álvaro Bustos que fue un incordio para la defensa blanquiverde. El primer gol, sin embargo, llegaría al contragolpe y por la derecha del ataque alfarero. Víctor García corría la banda hasta el fondo y servía un balón a la frontal del área, en donde Álvaro Bustos, sin oposición, colocaba el balón ajustado al palo izquierdo de Carlos Marín (min. 33). Como el Córdoba CF no reaccionaba y el juego discurría por los mismos derroteros, ocho minutos después los locales casi calcaban la jugada, aunque por la izquierda, en donde Álvaro Bustos llegaba hasta el borde del área izquierda, realizaba un centro parabólico y con peligro que no fue cortado por la defensa cordobesista, por lo que Antonio Moyano, llegando desde atrás, golpeaba cruzado para anotar el segundo tanto local. Una situación ciertamente inédita para el Córdoba CF, que se marchaba por primera vez en la era Crespo al descanso con dos goles de desventaja en el marcador.

Cambios sin reacción

La segunda mitad comenzó de una manera muy diferente a lo que se vio en la primera parte. Germán Crespo realizó dos cambios y mutó a su equipo a un esquema con dos puntas, mientras que los alfareros dieron un pasito atrás vista la distancia que habían logrado en el marcador y lo bien que les habían funcionado los contragolpes en el primer acto. Sin embargo, el conjunto blanquiverde tuvo especial cuidado con las pérdidas y fue presionando, paulatinamente más, sobre el área de Jesús Ruiz.

Tras dos llegadas sin un disparo claro por parte del Córdoba CF, la primera ocasión nítida llegó en el minuto 56, tras una triangulación entre Diarra, Willy y Bernal, que finalizó con un balón pasando paralelo a la línea de gol que no tuvo remate. En el minuto 61, un disparo de Simo desde la frontal se marchó rozando el larguero. Germán Crespo echó toda la carne en el asador e introdujo a Kike Márquez, Sergio Benito y Carlos Puga cuando quedaba aún casi media hora de encuentro, dejando solo sobre el campo a Diarra como centrocampista puro. Un golpe franco con un disparo de Kike Márquez (min. 67) pareció que mantenía esa tensión cordobesista tras el descanso.

Sin embargo, fuera por esos tres últimos cambios o por el cansancio físico, el Córdoba CF entró en una fase valle, ya hasta el final del encuentro, en la que no logró ni una ocasión clara sobre la portería de Jesús Ruiz. Desesperado, el conjunto blanquiverde insistió en reiterados centros al punto de penalti del área alfarera, cumpliendo así con el plan de Fran Fernández, que vio cómo su equipo apenas sufrió en el segundo acto por más que Germán Crespo se desesperaba en la banda del Santo Domingo. El Alcorcón realizó sus últimos cambios, aunque al menos el conjunto blanquiverde evitó siempre las contras de los locales, salvo una en el minuto 81 en la que a punto estuvo Ernesto de dar el tercer susto a Carlos Marín.

Progresivamente, el Córdoba CF contempló cómo era imposible generarle, al menos, una ocasión al equipo de Fran Fernández y fue bajando los brazos progresivamente, hasta el punto de encajar el tercer gol en el descuento y a balón parado por medio de Juanma Bravo.

Una goleada sorprendente por las sensaciones del Córdoba CF en este primer tercio de Liga, aunque no tanto por lo que el Alcorcón ha transmitido siempre en el Santo Domingo, sobre todo cuando al conjunto blanquiverde le ha tocado visitar el estadio alfarero. Una goleada, en este caso, que servirá como toque de atención al Córdoba CF.