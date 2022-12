Alcorcón - Córdoba CF : el partido en cinco claves

El catálogo de pruebas del Córdoba CF en esta temporada se extiende esta jornada con una de grueso calibre: la visita al estadio Santo Domingo de Alcorcón, un recinto que ha albergado durante los últimos diez años fútbol de rango profesional con su anfitrión en LaLiga Smartbank. El descenso del equipo alfarero y el ascenso blanquiverde han hecho coindicir en este curso a dos escuadras que portan la etiqueta de candidatas a pelear por un puesto que, a día de hoy, es propiedad del Córdoba. El partido del domingo llega cargado de expectativas, con más urgencias para los perseguidores que para el perseguido, y con el foco en la interesante batalla táctica desde los banquillos en un tramo final de la primera vuelta que será determinante.

Las dinámicas y la presión de dos candidatos

El Córdoba CF ha sido líder en doce de las quince jornadas que se llevan de campeonato. Quiere llegar al final de la primera vuelta en ese puesto. En Santo Domingo, ocurra lo que ocurra, saldrá con el rango de primer clasificado porque nadie puede alcanzarle. La seguridad que le proporciona al equipo de Germán Crespo este dato es uno de los combustibles emocionales más potentes que está encontrando en su proceso de redención. En la temporada pasada no se bajó del primer puesto en las 34 jornadas. Ahora sigue mirando por el retrovisor a todos.

El Alcorcón lleva una marcha notable. Arrancó titubeante, pero luego enganchó seis victorias consecutivas -el récord de la temporada, superando las cinco de inicio del Córdoba- y se puso a tiro del primero hasta la semana pasada. Los madrileños superaron consecutivamente a Cultural Leonesa (2-0), Ceuta (1-2), Badajoz (1-0), Talavera (0-2), Algeciras (2-0) y Rayo Majadahonda (1-2). El equipo fabuló con mantener tres puntos de distancia antes de recibir en casa al Córdoba, pero mientras los blanquiverdes empataron en Riazor ante el Depor (0-0) y doblegaron al Pontevedra (1-0), los amarillos empataron en casa ante el Fuenlabrada (1-1) y cedieron en el campo del Unionistas de Salamanca (2-1). Están a seis. La presión es del que corre detrás.

Desgaste, sanciones y lesiones, vuelven las rotaciones

Tres partidos en una semana. No hay más que decir. Crespo realizará rotaciones por una pura cuestión de desgaste, pero también por imperativo de las circunstancias. Tendrá bajas importantes en su esquema y buscará una reparación para que no haya merma en el rendimiento. Esta vez la prueba es fuerte, porque se ha quedado sin poder contar con Dragisa Gudelj en Alcorcón, pero también en los dos siguientes partidos (Mérida y San Fernando). El central serbio-neerlandés ha sido sancionado con tres partidos por su expulsión ante el Pontevedra, en una acción violenta con un contrario y una posterior desconsideración a los árbitros mientras se iba del campo. Solo un dato: Dragi jugó todos los partidos esta temporada excepto uno, que fue el que perdió el Córdoba ante el Sanse.

Además de Gudelj, es baja segura Javi Flores, que cumplirá ciclo de amonestaciones y, además, está lesionado. Bajo estrecha vigilancia, con molestias de diversa consideración, están Carlos Puga, José Calderón y Jorge Moreno, mientras que el malí Diarra acumula muchos kilómetros en sus piernas. El ingreso de Ramón Bueno, que ya ha entrenado con normalidad, es una de las opciones. Álex Bernal o José Alonso pueden tener un sitio. Germán, como siempre, se guarda las cartas.

El duelo en los banquillos: Fran Fernández vs Germán Crespo

Germán Crespo sigue creciendo con el Córdoba CF, el club en el que está logrando un escenario ideal para labrarse una hoja de servicios sobresaliente. El granadino vive un momento profesional dulce. Su homólogo en el banquillo del Alcorcón, Fran Fernández, también encaja a la perfección en el club alfarero, que le pidió ayuda cuando las cosas estaban difíciles y le encomendaron la tarea de sacar del hoyo a los amarillos.

El almeriense, de 42 años, salió del Almería de Segunda División tras tres años para enrolarse en la 19-20 en el Alcorcón, donde lo hizo de fábula. Al año siguiente le fichó el Tenerife y en la isla no le fue tan bien. Le volvieron a llamar del Alcorcón, que se estaba hundiendo, y no pudo evitar el descenso el año pasado. Hubo limpieza en la plantilla, pero el club confió en él para guiar la nave. Fernández propugna un estilo de fútbol de control, con riesgos controlados. En su casa no han perdido: ganaron cinco partidos y empataron dos, encajando solamente cuatro tantos esta temporada.

Dos cordobeses de amarillo: Javi Lara y Antonio Moyano

Uno fue un icono de la afición, un hijo pródigo que regresó para buscar el brillo imposible en una época de oscuridad. Otro brilló en la cantera y se proyectó como un talento precoz. Javi Lara y Antonio Moyano son dos cordobeses con peso en el Alcorcón actual. Estarán en la trinchera contraria como claras amenazas.

El montoreño Javi Lara, a sus 37 años, es uno de la media docena de futbolistas que pasan de los mil minutos jugados con el equipo alfarero, donde ha actuado en 14 partidos y ha anotado un gol. Lara, formado en la cantera blanquiverde, trotamundos empedernido -fue estrella en la Liga de la India- y presencia capital en el Córdoba en el trienio 16-19, recaló este verano en el Alcorcón después de tres campañas en el Ibiza, donde fue uno de los héroes del ascenso a Segunda. Su calidad en el pase y en las acciones a balón parado será uno de los aspectos que el Córdoba tendrá que contrarrestar.

Antonio Moyano, natural de Montilla, es aún sub-23 aunque tiene un largo bagaje en categorías senior. El talentoso centrocampista pasó por el filial cordobesista y tuvo un estreno en Segunda División que pudo ser un hito en lo personal, pero dentro de un fracaso descomunal en lo colectivo. Apenas cumplida la mayoría de edad, Rafa Navarro lo sacó a jugar en los partidos ante Osasuna (2-3) y Deportivo de La Coruña (2-0) con los que el Córdoba se despidió del fútbol profesional. Emilio Vega, ex director deportivo blanquiverde, lo reclutó para el Alcorcón. Jugó 27 partidos en Segunda División y este año se mantiene en la plantilla, con apariciones intermitentes en diez partidos.

La pegada de un campeón (+21) y un portero en racha

El Córdoba CF está consiguiendo el equilibrio ideal que buscan todos los técnicos: el dominio de las áreas. En la propia tiene a Carlos Marín en el mejor momento de su carrera deportiva. El guardameta almeriense, a sus 24 años, ha encontrado la estabilidad y la confianza necesarias para proyectarse como uno de los pilares del equipo y uno de los jugadores más destacados de la categoría en su puesto. Ha encajado 10 goles en 15 partidos, mostrándose determinante con paradas que han llevado al equipo a sumar puntos clave. Su actuación el pasado miércoles ante el Pontevedra y la anterior en Riazor frente al Depor le encumbraron.

Germán Crespo dispone de la línea de atacantes más versátil y productiva. Con un promedio de casi dos goles por partido (31 en 15 jornadas), el Córdoba presenta, con +21, el mejor coeficiente de las tres primeras categorías del fútbol español. Willy Ledesma (8), Antonio Casas (6), Kike Márquez (4) y Simo Bouzaidi (4) suman más goles que la mitad de los equipos del grupo 1 de la Primera Federación.