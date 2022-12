Germán Crespo y el duelo ante el Alcorcón: "Sería dar un golpe sobre la mesa si somos capaces de ganar"

El Córdoba CF aborda la recta final de una de esas semanas en las que se deciden buena parte de las temporadas. El tercer cruce, el tercero de altura, en un lapso de apenas siete días para definir cómo y en qué postura recibirán los de Germán Crespo el parón navideño, que queda a un paso, aunque no sin antes hacer frente a otro último arreón de compromisos que inicia este domingo ante el Alcorcón (17.00 horas, Santo Domingo, InSports TV). Un nuevo cruce ante un rival directo, así como otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en la tabla. “Es un rival con una muy buena plantilla, buenos jugadores, casi todos de superior categoría, por eso están ahí sus números. Va a ser un partido al que no vamos a llegar los dos equipos en el mejor estado de forma, por la acumulación de minutos de muchos jugadores. Va a haber dos equipos con una buena propuesta, calidad individual en las dos plantillas. Va a ser muy importante la posesión del balón, no vamos a poder tener el ritmo de cuando juegas domingo a domingo. Vamos con la idea de seguir en la línea en la que estamos, el partido del otro día nos ha dado mucho anímicamente”, reconoció el preparador, avisando de los peligros de su homólogo en la previa al duelo en tierras madrileñas.

Será la parcela física, precisamente, una de las más protagonistas con la llegada del choque en Santo Domingo, para el que Crespo espera tener más efectivos disponibles de los que inicialmente contaba tras el encuentro ante el Pontevedra. La enfermería, de esta forma, parte “mejor de lo que se esperaba”. “Hoy por el tiempo no hemos podido salir al campo a efectuar el entrenamiento. Hemos hecho todo en el gimnasio. No podemos tener las sensaciones de los jugadores, pero es verdad que después de terminar el partido, jugadores como Javi, Puga, Calderón, Gudelj, Jorge... Sabíamos que había riesgo o que posiblemente no iban a llegar, pero es verdad que después de realizar las pruebas oportunas es menos de lo que teníamos pensado. Hasta que mañana no tengamos un entrenamiento normal, que se puedan probar, jugar con las sensaciones, no podemos ver las bajas que podemos tener de cara al partido del domingo”, admitió.

Será también la importante carga de minutos en el propio Alcorcón, según el granadino, una de las claves para el encuentro, para el que confirma más rotaciones. “Los dos equipos venimos de jugar partidos disputados. Los dos equipos hicimos cambios, ellos también hicieron bastantes rotaciones. Dentro de la acumulación de minutos, van a saltar al terreno de juego jugadores que a lo mejor no han sido titulares en el partido anterior. Son tres partidos en una semana, no puedes trabajar diariamente como una semana más. Esto hará que el ritmo no sea tan alto”, manifestó.

Sumar para cerrar una semana frenética

El técnico, por otro lado, también reconoció que la ambición del equipo para el choque ante el cuadro alfarero no es otra que poner el broche a una semana que ha tenido de todo, con tres cruces de extrema dificultad para recrudecer un arreón final de calendario antes del parón en el que cada punto vale su peso en oro. “Si al empezar la semana nos dicen que vamos a puntuar los tres partidos, lo hubiésemos firmado, más por cómo se dio el partido del miércoles. No sería una mala semana si somos capaces de ganar allí. Sabemos que tenemos un colchón de puntos importante con el segundo clasificado y con el playoff, con esa idea vamos. Creo que sería dar un golpe en la mesa si somos capaces de ganar. Este equipo lo ha demostrado, como este miércoles, a pesar de tener un jugador menos, fue a por el partido. Allí en Alcorcón, que seguro que va a haber cambios en el once titular, vamos a intentar llegar los más frescos posibles para intentar conseguir los tres puntos, que nos darían mucho de cara al parón.”, apostilló.