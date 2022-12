Carlos Marín: un cero para pelear por el Zamora

El Córdoba CF arrancó el pasado sábado un valioso empate en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, que veía el choque como una oportunidad para reducir distancias con el líder, comandado por Germán Crespo. Sin embargo, el conjunto blanquiverde, que brilla más por su capacidad ofensiva que por su identidad defensiva, no solo consiguió volver a la ciudad con un punto y mantener la distancia con el equipo blanquiazul, sino que lo hizo dejando su marcador a cero.

Mucha culpa de no haber recibido un gol por parte de Dépor la tuvo el portero de Córdoba CF, Carlos Marín. El almeriense está confirmando lo apuntado ya en la pasada campaña. El conjunto blanquiverde, eliminando el 0-3 de los despachos ante el San Fernando, encajó solo 26 goles en las 34 jornadas disputadas, los mismos que el Mérida, que ascendió vía play off. El portero de Germán Crespo, en el inicio de aquella temporada, fue Felipe Ramos, que en los primeros 13 partidos de Liga recibió 12 goles, a una media de 0,92 por partido. Sin embargo, el técnico blanquiverde decidió cambiar de portero con la Liga ya avanzada y Carlos Marín fue titular por primera vez en la jornada 11. El ex del Betis Deportivo encajó 14 goles en los 21 partidos jugados, a una media de 0,66 goles recibidos por encuentro. Si en la actualidad, en Primera Federación, Carlos Marín ha recibido 10 goles en 14 encuentros, hace un año encajó solo siete en esos primeros 14 partidos, a una media de 0,5 por partido, para un balance grupal de 11 victorias, dos empates y una sola derrota, cosechada en el Municipal de Villanueva de La Serena.

En la pelea

Ese marcador a cero ha ayudado a Carlos Marín a meterse de lleno en la pelea por el trofeo Zamora, no ya solo en el Grupo 1, sino en toda la Primera Federación.

Hay diez porteros en toda la Primera Federación que han disputado los 14 encuentros de Liga y el portero del Córdoba CF es el que mejor coeficiente tiene de ellos. Esos 10 tantos en lo que se lleva de Liga deja al almeriense con un coeficiente de 0,71 goles por encuentro, los mismos exactamente que Miguel Bañuz, del Alcoyano. Les siguen Guillermo Vallejo, del Eldense, con un coeficiente de 0,78 (11 goles) y Varo, de la Balompédica Linense, con un 0,85 (12 goles). Tras ellos, Lucas Anacker, del Cornellá, con 1,07 (15 goles), Salva de la Cruz (Unionistas), con 1,14 (16 goles) y Manu García (Gimnástic de Tarragona), con 1,21 de coeficiente tras encajar 17 goles. Cierran la tabla entre los porteros que han jugado todos los encuentros de Liga Salvi Carrasco (Cultural Leonesa), con 1,28 de coeficiente tras encajar 18 goles, Álex Padilla, del Bilbao Athletic, con 1,43 y 20 goles encajados y Kike Royo, del Badajoz, que encaja 1,50 goles por encuentro después de recibir 21 tantos en 14 partidos de Liga.

Si Carlos Marín, junto a Bañuz, lidera la tabla de porteros entre los que lo han jugado todo, entre los que han disputado al menos el 75% de los partidos se sitúa entre los cinco primeros de los más de 70 arqueros que han tenido algún minuto en toda la Primera Federación en la actual campaña.

Los mejores porteros, hasta ahora, son Mario de Luis (Castilla) y el cordobés Alfonso Pastor (Castellón), que han jugado 11 partidos y han recibido seis goles cada uno, a una media de 0,54 por encuentro. Pastor, por cierto, dejando nada menos que en siete ocasiones la portería a cero. Con 0,69 goles por encuentro se sitúan Gazzaniga, del Racing de Ferrol, y Unai Marrero, de la Real Sociedad B, ambos con 13 encuentros jugados y tras ellos, Carlos Marín y Miguel Bañuz, como se ha referido. Después, Isma Gil, del Numancia, con 0,72 de coeficiente (ocho goles en 11 encuentros) y Miguel Serna, del Murcia, con 0,75 tras recibir nueve goles en 12 partidos. Aunque está cerca, no se encuentra en ese 75% el portero del Alcorcón, Jesús Ruiz, que ha recibido seis goles en 10 partidos y firma un coeficiente del 0,60.

Por lo tanto, Carlos Marín se mete en ese top cinco de mejores porteros de Primera Federación, superado por Mario de Luis, Alfonso Pastor, Gianfranco Gazzaniga y Unai Marrero, e igualado con Miguel Bañuz. Teniendo en cuenta el carácter netamente ofensivo de este Córdoba CF, los números y clasificación particular de Carlos Marín merecen un capítulo aparte y destacable.