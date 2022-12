Germán Crespo: "Nos ha faltado creernos que podíamos ganar"

Germán Crespo compareció en sala de prensa tras el trabajado punto logrado por el Córdoba CF en Riazor en un partido que "era el que esperábamos" entre dos equipos "de calidad", aunque según su punto de vista, tanto el conjunto blanquiverde como el Deportivo de La Coruña tuvieron "demasiado respeto" a su rival, según opinó el granadino. Entrado en la valoración del encuentro, el técnico blanquiverde valoró que el conjunto gallego tuvo una primera parte en la que "generó dos o tres acciones de gol", aunque también reclamó el tanto de Jorge Moreno anulado por fuera de juego: "Nosotros hemos tenido la del gol, que según me cuentan era gol legal".

Mala toma de decisiones

En todo caso, Germán Crespo reconoció que a su equipo le faltó "en la primera y la segunda parte" una mejor "toma de decisiones en campo contrario" y, en líneas generales, algo de convicción. De hecho, el técnico del Córdoba CF fue claro al asegurar que a su equipo le faltó "creernos que podíamos ganar el partido". "Es verdad que en los últimos diez minutos el equipo ha sabido estar en el campo", reconoció el granadino, además de "darle el ritmo que se necesitaba", aunque insistió en que el Córdoba "tenía que haber estado más acertado en los últimos metros", ya que si el conjunto blanquiverde hubiera tenido ese acierto "con la que ha tenido Diarra y la de Willy" -recordó-, los suyos podían "haber logrado los tres puntos".

Tras no lograr ganar el Deportivo al Córdoba CF, se le preguntó a Germán Crespo por esa condición de favorito del conjunto gallego. "Es verdad que la distancia ahora es importante, son tres partidos", reconoció el técnico blanquiverde, "pero nosotros hasta el día de hoy hemos perdido un partido y queda mucha competición, muchísimos puntos por delante y esto va a ser muy largo", recordó. Además, el entrenador del Córdoba CF se refirió a los empates del Alcorcón y del Castilla como muestra de la igualdad en la categoría, por lo que "nosotros vamos a intentar hacer bueno el resultado el miércoles ante el Pontevedra, pero seguro que va a ser un partido complicado porque en esta categoría no hay partidos fáciles". Finalmente, Germán Crespo comentó que "el Dépor no ha iniciado bien la temporada, es verdad, pero por la calidad individual y colectiva que tiene creo que va a estar arriba hasta el final".