El Córdoba CF arranca un trabajado punto en Riazor ante el Deportivo

El Córdoba CF logró un punto de peso en Riazor ante el Deportivo de La Coruña en un encuentro en el que los blanquiazules estuvieron mejor que los blanquiverdes en líneas generales, aunque el equipo de Germán Crespo nunca le dio la espalda al choque y justificó su liderato en el Grupo 1 de Primera Federación. La mejor ocasión para los locales estuvo en un despeje de Calderón que dio en el palo, mientras que el Córdoba CF vio anulado un gol anotado por Jorge Moreno por fuera de juego, aparentemente cometido por Dragisa Gudelj.

Era un partido grande el de Riazor. Así se barruntaba durante toda la semana y lo cierto es que los protagonistas respondieron a las expectativas. El Deportivo repetía el mismo once que goleó una semana antes en el Fernando Torres al Fuenlabrada, marcando un claro 1-4-3-3, mientras que el Córdoba CF saltaba al césped del campo coruñés con un once teóricamente de gala, dibujando un 1-4-2-3-1 con Kike Márquez en la mediapunta como detalle más destacado, ya que Carracedo y Simo en las bandas era una pareja más que previsible, por no hablar del doble pivote o la defensa, líneas que son más que fijas con un Germán Crespo que, además, tiró de Antonio Casas para la punta de ataque.

El Dépor se topa con el palo

Óscar Cano marcó dos premisas de inicio para su Dépor. Intentar salir con el balón jugado desde atrás, algo que de inicio no permitió el Córdoba CF, y lanzar balones largos a Svensson para que el delantero blanquiazul mantuviera la posesión en vanguardia a la espera de la incorporación de su segunda línea, algo que logró en más ocasiones de las deseadas para Germán Crespo. Además de mirar al hispano-sueco, la zaga deportivista también conectaba con Alberto Quiles, que fue un incordio para los cordobesistas en esa primera mitad.

El Córdoba CF estuvo más impreciso de lo que tiene acostumbrados a sus seguidores en ese primer acto. No solo en las entregas en el inicio de jugada (min. 25, Jorge Moreno a Gudelj, como ejemplo), sino también en línea de tres cuartos, en donde Carracedo y Simo no conseguían conectar con Kike Márquez o Antonio Casas, ambos sin demasiado balón y muy abandonados por el resto del equipo. Eso sí, la identidad blanquiverde se mantenía, en líneas generales, pero no llegaba el brillo de otros muchos encuentros, más por virtud deportivista que por mala tarde cordobesista. Así, la primera ocasión de los locales llegó, en realidad, por una imprecisión atrás, que además finalizó con un despeje de cabeza de Calderón (min. 8) con el balón estrellándose en el palo derecho del arco defendido por Carlos Marín, el mejor del Córdoba CF en ese primer acto, y en el partido, con diferencia.

Seis minutos después, un disparo de Svensson tocaba en la espalda de Gudelj, por lo que el portero blanquiverde se hizo con el esférico sin muchos problemas. El Córdoba CF lo intentaba, pero un ataque prometedor de los visitantes quedaba en nada tras una mala entrega de Carracedo a José Ruiz. Y mientras que esas imprecisiones del equipo de Germán Crespo también se veían atrás, Alberto Quiles crecía a medida que avanzaba el encuentro. Un robo del exblanquiverde a Calderón daba paso a una carrera de 40 metros del onubense, que llegaba al área blanquiverde para lanzar un disparo que rebotaba de nuevo en la espalda de Gudelj. Sin embargo, en esta ocasión el balón caería en el pie de Isi Gómez, cuyo disparo sería despejado milagrosamente por Carlos Marín (min. 29). El Dépor se lo creía y un minuto después, Isi Gómez filtraba un pase a la espalda de la zaga cordobesista a un escorado Alberto Quiles, cuyo disparo fue despejado por el portero del Córdoba CF.

El Deportivo, claramente, era el que más y mejor había presionado al Córdoba CF en todo lo que se lleva de Liga y eso se notaba en el campo. Sin embargo, el equipo de Germán Crespo tuvo el gol a balón parado. Una falta botada por Kike Márquez era peinada en la frontal por Diarra y rematada a gol por Jorge Moreno. Sin embargo, Velasco Arbaiza anuló el tanto, posiblemente por un aparente fuera de juego de Gudelj, en una posición más que dudosa y en zona de influencia.

El Córdoba da la cara

A pesar de esa clara llegada a balón parado del Córdoba CF, el Dépor no se amilanó, y en el minuto 41 forzó de nuevo a una gran intervención de Carlos Marín a cabezazo de Soriano tras asistencia, de nuevo, de Alberto Quiles. Velasco Arbaiza decretó el final del primer tiempo y dentro de la emoción y cierta igualdad del encuentro, lo cierto es que el Deportivo generó más ocasiones, más claras, y tuvo un juego más claro que el Córdoba CF, que no le perdía la cara al choque, ni mucho menos, y se marchaba a vestuarios con la tarea pendiente de mejorar en la precisión de sus entregas.

En el segundo acto, el Córdoba CF salió mejor en líneas generales, aunque nunca pudo contener la hemorragia que suponía en su banda izquierda la derecha deportivista, con un Quiles y un Antoñito que fueron el gran argumento ofensivo de los de Óscar Cano. Al menos, el equipo de Germán Crespo logró minimizar las llegadas locales, ya que en los primeros 20 minutos las únicas llegadas blanquiazules las protagonizaron Svensson (min. 56), y Alberto Quiles (min. 66), con un duro disparo al que respondió bien el portero del Córdoba CF, de nuevo. Al menos, el conjunto blanquiverde lograba que esa cierta alegría que tuvo el Dépor en algunas fases del primer acto no volvieran a verse sobre el césped de Riazor, aunque el costado izquierdo preocupaba. Tanto, que Germán Crespo introdujo primero a Adrián Fuentes por Simo, desplazando a Carracedo a la izquierda, y terminó introduciendo a Carlos Puga para colocar a Adrián Fuentes, con mucho más compromiso defensivo, por delante de Calderón. Por su parte, el Deportivo introdujo a Yeremay y a Kuki Zalazar, por lo que Óscar Cano varió el sistema inicial a un 1-4-2-3-1, con un Alberto Quiles con más movilidad de banda derecha hacia el centro del ataque deportivista.

A diez del final, Soriano volvió a poner a prueba a Carlos Marín y en el minuto 83 era Kuki Zalazar el que se internaba en el área tras un buen ataque local para lanzar un disparo cruzado y raso que se marchó por la línea de fondo. Un nuevo tiro de Alberto Quiles y dos llegadas por la banda izquierda de Adrián Fuentes (único argumento ofensivo claro del Córdoba CF en el segundo acto) fueron el epílogo de un encuentro muy emocionante e igualado. Estuvo mejor el Deportivo en líneas generales, aunque el Córdoba CF justificó su condición de líder: nunca dejó de dar la cara en el encuentro y a pesar de mostrarse impreciso y sin claras ocasiones, se mantuvo como un bloque compacto y serio de mediocampo hacia atrás. Un punto de peso y de líder el sumado por el Córdoba CF en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.