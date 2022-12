El Córdoba CF llega vestido de líder a un Riazor en ebullición

Hubo muchos cordobesistas que lamentaron la pifia del Deportivo el pasado mes de junio en su tentativa de ascenso a Segunda División. Era, más allá de simpatías o animadversiones, una cuestión de puro egoísmo. Se considera -por sólidas razones, desde la historia al presupuesto- al club de La Coruña como el candidato principal para opositar al título de campeón, el único que da el billete directo para abrir las puertas del mapa del fútbol profesional. La cuestión es que todos los cordobesistas dirigieron su vista en el calendario cuando se publicó el verano: los duelos ante el Dépor relucían más que el resto. Pues ya está aquí. Y de qué manera.

El Córdoba CF visita Riazor con los galones de líder en solitario del grupo 1 de la Primera Federación. El Dépor, con siete puntos menos en la tabla, se ha metido en la quinta posición y disputaría un play off del que, obviamente, no guarda buenos recuerdos. Algunos le sobrevendrán, a su pesar, cuando vean en el campo a Kike Márquez, pieza referencial del Albacete Balompié que rompió sus sueños en la prórroga de la final el pasado mes de junio.

Caminos dispares

Ahora el panorama ha cambiado. El Córdoba, recién ascendido, goza de una pujanza desconocida por estos pagos desde hace muchos años. Quizá desde nunca. Presenta unos números impactantes -básicamente, es el mejor en todo, tanto en casa como fuera de ella- y ya anunció la renovación hasta 2026 de todo su cuadro técnico: desde el director deportivo Juanito hasta el entrenador Germán Crespo. El Córdoba CF tiene a día de hoy el staff más estable en las tres primeras categorías del fútbol español.

En el Dépor se viven momentos inquietantes. El club es consciente de la necesidad perentoria que tiene de salir cuanto antes de una categoría ruinosa, un auténtico penal para un histórico que cayó a las catacumbas y busca la vía de salida con desesperación. El equipo se repuso, sin otro remedio, del varapalo de caer ante su afición en el partido más importante de los últimos tiempos y ahora busca el único puesto que garantiza el objetivo. El mismo que tiene el Córdoba CF. No se lo podría arrebatar en cualquier caso en la cita de este sábado, en la que toda la presión estará en el lado herculino. "Si fallan se quedarán lejos de la primera posición", dijo Germán Crespo en las vísperas.

Para los blanquiverdes, puntuar en La Coruña supondría un refuerzo en su candidatura al ascenso y, también, un parapeto contra el que a día de hoy es su principal adversario en la pugna por el liderato, un Alcorcón al que tendrá que rendir visita el próximo domingo -después de encarar cita intersemal en El Arcángel contra el Pontevedra- en el Estadio Santo Domingo de la localidad alfarera.

Sorpresas y rotaciones

A Germán Crespo no le tiembla el pulso a la hora de rotar o, directamente, revolucionar un once. No parece probable que esta vez lo haga. Podrá contar de nuevo en el lateral derecho con José Ruiz, que vuelve tras cumplir un partido de sanción, aunque su sustituto la semana pasada, Carlos Puga, estuvo de dulce. El joven granadino ha estado enfermo varios días esta semana con un virus. También estuvo reservado Dragi Gudelj, cuya plaza como central está asegurada salvo sorpresa. Para la punta de ataque, Germán tiene a Antonio Casas y Willy en estado de gracia. Puede elegir... o compartir. Quién sabe.

En el Dépor estarán Isi Gómez y Gorka Santamaría, dos futbolistas que tuvieron en verano un acuerdo cerrado con el Córdoba CF pero que decidieron cambiar de opinión en cuanto se cruzó el club coruñés, en donde están teniendo una aportación discreta. Quien luce más es el delantero Alberto Quiles, máximo goleador del equipo (6) y con un reciente triplete en el campo del Fuenlabrada. El ariete onubense pasó por la cantera del Córdoba, aunque no llegó a cuajar en el primer equipo. Serán algunos de los nombres propios de un encuentro especial, que puede marcarle bastante la vida al ganador. Los de Germán podrían dejar a diez puntos a un rival directo en una pelea por el título en la que hay muchos más candidatos competentes. El marcador no tendrá consecuencias irreversibles, pero determinará claramente el escenario.