Germán Crespo y la visita al Deportivo: "Va a ser una fiesta del fútbol"

Lo de ascender a Primera RFEF tenía mucho implícito. El evidente salto de categoría, los pertinentes refuerzos en el mercado de fichajes, la subida del nivel de los rivales… De una forma u otra, al Córdoba CF era obvio que le esperaba un nuevo capítulo con un reguero de citas señaladas, aunque la que ahora se presenta parece tener un significado especial de cara al calendario. El cruce ante el Deportivo de la Coruña en Riazor (sábado, 19.00 horas), choque de trenes entre históricos, entre favoritos, se presenta como una jornada crucial para un bloque blanquiverde que, comandado por Germán Crespo, aborda una oportunidad de oro para dar otro golpe sobre la mesa. “En este tipo de partidos no hay favoritos. El Dépor llega en buen momento. Los dos llegamos en una dinámica muy positiva. Son dos equipos que estaban hechos para estar arriba, para pelear ese primer puesto. Nosotros partimos con algo de ventaja, aún es muy pronto. Vamos con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien e, incluso si no las hacemos allí, mantendríamos el liderato”, afirmó el preparador en la previa al duelo en tierras gallegas.

El cruce ante los coruñeses, a su vez, también será una magnífica ocasión para reafirmar la inercia positiva en Liga, con el acicate de meter aún más tierra de por medio con uno de los presumibles máximos perseguidores por el ascenso directo. En esa línea, Germán Crespo pide tranquilidad. “Queda un mundo. Cualquier mala racha, como le está pasando al Racing de Ferrol, que era equipo que estaba igualado con nosotros, incluso por delante, y en cuatro o cinco semanas se ha alejado de ese primer puesto. Quedan muchos partidos, tanto nosotros como el Deportivo podemos tener una mala racha. Esa distancia se puede acortar o alargar”, señaló concienzudo.

Pese a la evidente magnitud de la cita, tanto por lo que hay en juego como por el escenario, el granadino también destacó la disposición del equipo, que afronta la reválida con la misma ilusión que cualquier otra jornada de Liga. “Vamos a un campo espectacular, donde el ambiente va a ser muy bonito. Ya sabéis que allí, junto con nuestro estadio, es donde más afición va. Va a ser una fiesta del fútbol. Estos jugadores, al final, tienen ganas de que llegue el domingo, de disfrutar. Vamos a un estadio motivante. Ya pasó aquí con el Linares. Creo que es más fácil este tipo de partidos, en cuanto a motivación extra, el jugarlos fuera. He visto a la plantilla entrenar como todas las semanas. Todos estamos deseando que llegue el sábado, sobre todo por las sensaciones que estamos teniendo en las últimas jornadas”, admitió.

La tipología de partido y las lesiones

Más allá de la evidente complejidad de cualquier duelo en Primera RFEF, el cruce ante el combinado gallego revestirá un escalón más de dureza dado el contexto, con dos conjuntos con propuestas similares que persiguen idénticos objetivos en este tramo de la temporada. La presión, no obstante, la delega en el Dépor. “Dentro de un partido habrá muchos diferentes. Habrá momentos en que la posesión sea para uno, otros para el otro. Vamos con la idea que tenemos, hacernos con el dominio de la posesión y, a partir de ahí, contrarrestar lo bueno que tienen ofensivamente, a la vez que intentar que no nos contrarresten a nosotros. Presión van a tener sobre todo ellos, si fallan se alejarían de ese primer puesto”, destacó tajante.

En lo referente al estado de la enfermería, el preparador también reconoció que existen algunas dudas de cara a la convocatoria para Riazor, con figuras como Carlos Puga y Gudelj entre algodones. “Puga ha tenido un pequeño virus, ha estado dos días sin poder entrenar. Hoy en principio no iba a estar, pero se encontraba un poco mejor, ha querido entrar con el grupo. No podíamos arriesgarnos con el trabajo de hoy a que tuviese alguna lesión, aunque a partir de mañana creo que va a estar bien. Gudelj viene arrastrando molestias durante la semana, una sobrecarga en el cuádriceps. Queda todavía un entrenamiento, en función de las sensaciones entrará en convocatoria o no”, afirmó, manifestando, a su vez, la presumible disponibilidad de Ramón Bueno, ya en dinámica del equipo sin molestias aparentes.

Un Deportivo de la Coruña reforzado

Tras el cambio de cromos en el banquillo deportivista, con la salida de Borja Jiménez y la entrada de Óscar Cano, el propio Germán Crespo reconoció que ahora espera a un cuadro blanquiazul reforzado, con más argumentos, especialmente, a nivel defensivo, aunque también manteniendo sus señas en ataque. “Ahora se ve un equipo que confía más en su seguridad. Tiene jugadores de mucha calidad de mediocampo hacia adelante. Creo que han mejorado defensivamente. En los partidos en casa antes de llegar Óscar sufrían mucho, con su llegada le están llegando menos. La propuesta de juego va a ser parecida. Por individualidades están haciendo goles, generando ocasiones ofensivamente”, avisó.

En cuanto al once blanquiverde para el choque, eso sí, el técnico no desveló ninguna de sus bazas, aunque sí admitió que ya “tiene en mente” cómo será la partida que busque la machada en Riazor. “La tengo clara. Venimos trabajando durante toda la semana para lo que tengamos tener. Los 22 jugadores que vamos a viajar quieren jugar ese partido. Es un partido bonito, buen escenario, dos buenos equipos. Nosotros tenemos que jugar con que tenemos tres partidos en una semana, intentaremos rotar. Tengo más o menos la idea clara del once que va a salir allí a falta del último entrenamiento de la semana”, concluyó.