El que fuera presidente del Córdoba CF, Jesús León, recurrió el auto de juicio por procedimiento abreviado emitido en su día por el Juzgado de Instrucción número 5, en el que se ve la causa contra el montoreño por la comisión de cuatro presuntos delitos durante su etapa al frente de la entidad blanquiverde.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial, León aduce «indefensión» y pide la nulidad del auto por «vulneración del derecho fundamental a la defensa», ya que en el citado auto se explica que desde las cuentas del Córdoba CF se transfirieron 40.000 euros a una de las empresas de León, en concreto Reed Legal Group SL. En su escrito de recurso, presentado por el abogado de León, Álvaro Cerezo, se explica que la entidad blanquiverde debía a dicha empresa incluso más dinero que el reseñado, hasta 75.000 euros, según se recoge en el concurso de acreedores del Córdoba CF, del que fue administrador concursal Francisco Estepa.

Los ordenadores

El otro motivo para el recurso por parte de Cerezo, también por «vulneración del derecho fundamental a la defensa», se encuentra en la imposibilidad de acceso a los ordenadores que en su día se llevó la Guardia Civil en el registro que realizó en el domicilio particular del expresidente del Córdoba CF. «Todos estos ordenadores, que fueron recogidos por la Guardia Civil del Registro llevado a cabo en el domicilio de mi mandante, tenían información sensible, consistente en correos electrónicos entre el señor León y los anteriores responsables del club en el que se negociaba la adenda al contrato de obra de la Ciudad Deportiva por la que ahora viene siendo acusado», argumenta Cerezo en su escrito, que comunica a la Audiencia que «a día de hoy, repetimos, salvo error u omisión del letrado que suscribe, no se ha dado respuesta a la petición y, por tanto, no dispone esta parte de la información incorporada a dichos discos duros, no pudiendo proponer ni practicar diligencias de descargo frente a las acusaciones vertidas en este sentido. Por tanto, se causa una evidente indefensión material a mi representado en el mismo sentido manifestado en el motivo anterior».