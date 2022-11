El vuelo de Willy Ledesma en el Córdoba CF de Primera Federación

El Córdoba CF ascendió a Primera Federación en abril pasado, con aquella victoria en el Romano José Fouto de Mérida, partido en el que se refrendaba la extraordinaria campaña del conjunto blanquiverde en la cuarta categoría del fútbol español.

En el primer tercio de Liga de la pasada campaña ya era notoria la capacidad anotadora del Córdoba CF de Germán Crespo, que batía récords de victorias, en El Arcángel y como visitante, y también en lo que a goles se refiere. Al paso de la jornada 13 de la 2020-21, el máximo goleador del Córdoba CF era Willy Ledesma, con nueve goles, seguido de Miguel de las Cuevas, con siete, y de Antonio Casas, con cinco goles. El rambleño había destacado por su capacidad goleadora partiendo desde el banquillo, lo que le valió al final de la temporada para proclamarse pichichi del Córdoba CF, con 17 goles, y una renovación al alza, seguido de Willy Ledesma, con 16.

Papeles cambiados

Ahora, en la temporada 2022-23, parecen haberse intercambiado los papeles, ya que los números anotadores de Willy Ledesma son sobresalientes, sobre todo teniendo en cuenta que el Córdoba CF está en una categoría superior y que, por lo tanto, las defensas no son las mismas que las de hace un año. En la actualidad, al paso del primer tercio de Liga, Willy Ledesma es el máximo goleador del Córdoba CF, con ocho goles, después de sumar dos el pasado sábado en el Nuevo Vivero, uno de ellos de penalti, y ser el protagonista en la remontada blanquiverde ante el conjunto pacense. Ese doblete supone que el de Torremejía ya ha anotado esos ocho tantos en tan solo 448 minutos, lo que representa una media goleadora de un tanto cada 56 minutos de competición. En la actual campaña, Willy Ledesma ha jugado en once encuentros de Liga, cinco de ellos como titular, mientras que la pasada campaña había jugado en diez encuentros, cuatro de ellos en el once inicial. Entonces había anotado nueve goles, uno más que en la actualidad, pero lo hizo en 919 minutos, lo que arrojaba una media de un gol cada 102,1 minutos, mientras que en la actualidad ha disputado, como se ha referido, 448 minutos, prácticamente la mitad de tiempo.

En Riazor puede superar registros

De hecho, el próximo sábado tiene el extremeño un reto. En la pasada temporada, al contrario que en la actual, Willy Ledesma no jugó en la jornada 13 de Liga, mientras que en la 14 viajó a Las Palmas para enfrentarse al filial amarillo (2-2), al que marcó, de penalti, uno de los dos goles del Córdoba CF, lo que suponía su décimo tanto en Liga. De esos 10 goles, tres fueron de penalti, mientras que en la actual temporada, de los ocho anotados, solo uno fue desde los 11 metros, precisamente, el anotado el pasado sábado en el Nuevo Vivero. Por lo tanto, en goles con el balón en juego, Willy Ledesma lleva anotados los mismos tantos que la pasada campaña, aunque en la mitad de tiempo de competición. Así, en caso de que logre marcar en Riazor el próximo sábado (19.00 horas, InSports.TV), el pichichi del Córdoba CF superará sus números de hace un año pero casi en la mitad de tiempo de Liga. Algo impresionante y la demostración de que Willy Ledesma, claramente, también subió de categoría en aquel partido en Mérida, ya que aquel ascenso supuso para Willy Ledesma remontar el vuelo no solo en su juego, sino también en su capacidad goleadora.