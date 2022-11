El dibujo alternativo que sí le funciona al Córdoba CF

El Córdoba CF logró el pasado sábado en Badajoz su cuarta victoria consecutiva, décima en la actual temporada, para mantenerse en el liderato del Grupo 1 de Primera Federación. Más allá de las buenas sensaciones recuperadas, el encuentro en sí dejó otras lecturas.

Y una de ellas, importante, es la del cambio de sistema de Germán Crespo o, para ser más exacto, la del regreso al esquema de dos delanteros en ataque, sin mediapunta y buscando más la llegada por los extremos. No salió lo programado en la primera parte, ya que el Badajoz logró tapar bien los flancos y trabajar por dentro, pero sí en el segundo acto, en el que en poco más de un cuarto de hora el conjunto blanquiverde no solo dio la vuelta al marcador por completo, sino que se mostró en modo apisonadora. Germán Crespo, tras el encuentro explicaba que el de dos delanteros era «un sistema que hemos utilizado en varias ocasiones. Ha salido bien, aunque al final trabajamos todos los sistemas, todos los conceptos y planteamientos que nos podemos encontrar. Lo que hemos ido buscando era eso, el tener llegada por banda y tener en zona de remate dos delanteros que ahí se desenvuelven bien. Hemos estado acertados, por eso el marcador de cuatro goles a favor».

Desde el final en Segunda RFEF

El técnico blanquiverde no utilizaba a Willy Ledesma y Antonio Casas desde el inicio de un encuentro desde la jornada 33 de la pasada temporada, en la que el Córdoba CF recibió en El Arcángel al Ceuta (3-2). Entonces, el conjunto blanquiverde alineó una pareja en la medular conformada por Javi Flores y Alejandro Viedma, con Luismi Redondo en un costado y Simo en el otro y con los referidos Willy y Casas en la vanguardia. Los caballas se adelantaron en el marcador en el minuto 1, pero el Córdoba CF igualó en el minuto 5 con gol de Casas. Con empate se llegó al descanso, en el que Crespo introdujo en el campo a Álex Bernal por Viedma. Como el encuentro seguía en tablas, el preparador cordobesista refrescó las bandas: Fuentes y Ale Marín por Simo y Luismi Redondo. En el minuto 64 Casas firmó el doblete y adelantó a los cordobesistas en el marcador. A cuatro minutos del final, Ale Marín marcó el tercero y en le descuento, Pito Camacho hizo el 3-2 final.

Por ahora, el único cambio que ha funcionado claramente entre los esquemas utilizados por Germán Crespo en el Córdoba CF es el 1-4-4-2 con dos delanteros, Antonio Casas y Willy Ledesma. Los tres centrales empleados en Copa del Rey resultaron un fiasco y no tanto por el marcador ante el Cacereño (3-0) como por el juego e imagen ofrecida por el equipo, sobre todo en la primera parte en el Príncipe Felipe. Tampoco resultó exitosa aquella variante empleada ante la UD Sanse, en El Arcángel, en la actual temporada, con Miguel de las Cuevas y Kike Márquez actuando a modo de interiores. Entonces, los primeros 15 o 20 minutos, el Córdoba CF no ofreció mala imagen y parecía funcionar aunque fuera a oleadas, pero progresivamente el equipo blanquiverde fue bajando en su rendimiento hasta mostrar un juego plano. La derrota ante el conjunto sansero no dejó de ser un mal trato (0-1), aunque lo ciero es que salvo aquellos primeros 20 minutos, el Córdoba CF apenas logró generar juego ni peligro en torno al área rival.

Por lo tanto, el único sistema que le está funcionando a Germán Crespo claramente es cuando alinea al rambleño y al extremeño en punta. Tanto es así, que ambos casi clavan los números que ya tenían la pasada campaña. Al paso de la jornada 13, la pareja conformada por Willy Mejía (10) y Antonio Casas (6) sumaban 16 goles, mientras que en la actualidad los dos delanteros aportan al Córdoba CF 14 goles, ocho ha anotado Willy Ledesma y seis ha celebrado Antonio Casas. De hecho, en goles con el balón en juego sus números están igualados, ya que la pasada temporada Willy Ledesma había anotado tras los primeros 13 partidos tres goles de penalti y en esta campaña lleva solo uno, precisamente, el anotado el pasado sábado en Badajoz.

Por lo tanto, el Córdoba CF disfruta del único sistema alternativo que hasta ahora se ha mostrado plenamente efectivo: con Willy Ledesma y Antonio Casas en el campo la pegada del conjunto blanquiverde es brutal.