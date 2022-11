Willy Ledesma: "Tenemos la tranquilidad de que hacemos las cosas bien"

Uno de los nombres del momento. Willy Ledesma, autor de un flamante doblete para confirmar la remontada del Córdoba CF en su visita al Badajoz (2-4), fue una de las figuras destacadas tras la dura pugna en el Cívitas Nuevo Vivero, en la que el de Torremejía volvió a ofrecer su imagen más decisiva de la única forma que conoce: con goles. Dada la importancia de la victoria, así como el considerable estímulo que aporta de cara al duro calendario que se presenta a continuación, el ariete calificó al resultado como un premio “justo”. “Se nos había complicado el partido. Estábamos haciendo una buena primera parte, hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras y no las hemos materializado. En la segunda parte, nosotros tenemos la tranquilidad de que hacemos las cosas bien, por eso hemos salido a por el partido”, confirmó.

Al igual que durante diversas fases del pasado curso en Segunda RFEF, el extremeño volvió una vez más a formar dupla con Antonio Casas en la punta de lanza, reafirmando su sociedad y garantías también en un escalón más alto de categoría. “Me adapto al equipo, al compañero que tenga al lado. Es cuestión de adaptarse. El bien para el equipo es el bien para todos”, señaló concienzudo. “Entrenando los tiros, si no está Miguel De las Cuevas, yo los suelo tirar después de él. No ha habido disputa ninguna”, reconoció a continuación, indicando el orden de roles a la hora de afrontar las penas máximas en el nuevo vestuario.

Con los dos tantos anotados en el Nuevo Vivero, precisamente, el saldo del pacense también se elevó hasta un total de 8 dianas, valedoras de ocupar el primer puesto -momentáneo, a la espera del resto de la jornada- en la tabla de máximos artilleros del Grupo 1 de Primera RFEF. “Queda muchísimo. Está bien marcar goles, pero lo importante es que el equipo gane y que estamos ahí arriba”, afirmó satisfecho.