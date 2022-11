Germán Crespo: "En la segunda mitad solo ha habido un equipo sobre el campo"

Cuando el Córdoba CF se lo propone es un tifón. Una de esas fuerzas irrefrenables que arremete contra todo y contra todos, dejando como única opción el intentar aguantar el chaparrón, aunque a veces ni eso. Ese fue un calco, más bien una definición, de todo lo que ocurrió en su visita al Badajoz en el Nuevo Vivero (2-4), donde los de Germán Crespo dejaron a las claras una semana más el porqué de su liderato, luciendo un empuje y ambición abrumadores para liquidar al cuadro pacense en diez minutos, en los que se desató un auténtico frenesí ofensivo. Fue tras el encuentro, visiblemente satisfecho, cuando el propio preparador blanquiverde señaló el valor de la victoria. “Nos hemos llevado un partido en un campo complicado, ante un buen rival. Tres puntos importantes para encarar el partido de la próxima semana, ante el Depor, con la máxima garantía”, afirmó.

En la primera mitad, precisamente, estuvo uno de los principales objetos de balance para el técnico granadino, que reafirmó el papel del equipo pese al resultado adverso, aunque poniendo el acento en las desaplicaciones defensivas. “Ha sido un partido abierto, sobre todo en la primera parte. Los dos equipos hemos estado bien ofensivamente, aunque a nosotros nos ha faltado defensivamente, sobre todo en esas transiciones, estar más acertado. Sabíamos que era donde estaba el peligro del Badajoz. No ha sido una primera parte para irnos por detrás en el marcador, porque también hemos generado ocasiones y tenido alguna para haber igualado el partido”, indicó.

Fue tras el descanso, previa charla en vestuarios, eso sí, cuando toda la falta de acierto de la primera mitad tornó en el clásico ‘rodillo blanquiverde’, una faceta que el técnico destacó de sus pupilos para confirmar la reacción y adueñarse por completo del partido. “En la segunda mitad solo ha habido un equipo sobre el campo. Hemos mantenido la tranquilidad que habíamos comentado en el descanso, después de lo bien que hicimos la semana pasada ante el Linares. Lo habíamos comentado, que era un partido igual y teníamos que tener tranquilidad, ya que iban a llegar esas ocasiones”, aseveró.

La arenga en vestuarios, otra vez fundamental

Emulando lo vivido durante el pasado triunfo ante el Linares Deportiva en El Arcángel, también con remontada incluida, el papel de Germán Crespo durante el entreacto fue una vez más decisivo, con el estímulo necesario para insuflar nuevos aires a sus futbolistas y darle la vuelta al encuentro tras la reanudación. “Les he dicho prácticamente lo mismo que en la semana pasada. Se estaban haciendo las cosas muy bien. He pedido que no tuviéramos pérdidas de balón en medio campo, porque allí ellos eran peligrosos. Hemos sabido leer bien el partido y luego madurar las ocasiones o intentar generar las máximas posibles. Hemos sido capaces de llegar muy bien por ambas bandas. Ese acierto que a lo mejor nos ha faltado en otros partidos, lo hemos tenido hoy”, admitió.

Sobre el cambio de dibujo, a su vez, pasando del habitual esquema con mediapuntas a uno con una doble punta de lanza -Antonio Casas y Willy- en la delantera, el granadino aprovechó para reafirmar la flexibilidad del equipo en función de sus demandas y el planteamiento rival en cada encuentro. “Es un sistema que hemos utilizado en varias ocasiones. Ha salido bien, aunque al final trabajamos todos los sistemas, todos los conceptos y planteamientos que nos podemos encontrar. Lo que hemos ido buscando era eso, el tener llegada por banda y tener en zona de remate dos delanteros que ahí se desenvuelven bien. Hemos estado acertados, por eso el marcador de cuatro goles a favor”, concluyó.