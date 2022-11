El Córdoba CF y su última alegría en el 'vivero' de Badajoz

Otra vez va el Córdoba CF a un lugar que visitó en numerosas ocasiones, aunque solamente una vez para medir sus fuerzas con el actual Club Deportivo Badajoz, fundado en 2012 y heredero de la entidad que nació en 1905 y estuvo viva hasta entonces. Con ella estuvo más de medio siglo el equipo blanquiverde viéndose las caras por la Segunda B y la Segunda División, con un balance global que invita al optimismo: en diez de sus dieciocho visitas a El Vivero logró salir con algún punto en los bolsillos. Este sábado será el primer duelo entre ambos en la Primera Federación.

El último precedente resultó singular. Era la temporada 19-20, con el Córdoba CF en Segunda B y una etapa de resurgimiento de la mano de Raúl Agné, que había llegado para suplir a Enrique Martín Monreal, quien a las nueve jornadas cogió las maletas ante el hundimiento de la institución, con Jesús León detenido por la presunta comisión de varios delitos societarios y una supervivencia en vilo hasta la llegada de Infinity. Era la jornada 24 y aún había opciones de engancharse al play off de ascenso a Segunda. En el Nuevo Vivero hubo victoria por 0-1, con gol del camerunés Djetei, y el grupo lo festejó como si no hubiera un mañana. Lamentablemente, no lo hubo. Unas semanas después, la temporada se acabó. La propagación del covid-19 cerró prematuramente la Liga y el Córdoba se quedó rozando un play off exprés que, finalmente, le dio el ascenso al Cartagena, el último verdugo prepandemia en El Arcángel.

De aquel día solamente quedan tres piezas: Javi Flores, De las Cuevas y Willy Ledesma. En el banquillo estaba Raúl Cámara, actual secretario técnico y mano derecha de Juanito en la dirección deportiva del club.

Un vivero de puntos para el Córdoba

No le ha ido nada mal al equipo blanquiverde en sus comparecencias en El Vivero, que en competición oficial han sido 18 entre 1956 y 2006. En diez ocasiones logró llevarse puntos ante el Badajoz, ganando tres veces. En la 87-88 se impuso por 0-1, con gol de Perico Campos, idéntico resultado que en la 2001-02, esta en Segunda División, con gol del brasileño Whelliton. El triunfo más holgado lo logró en la temporada 59-60, en Segunda División, con tantos firmados por Onaindía y el recientemente fallecido Homar.

El Córdoba obtuvo un punto en siete ocasiones, siendo el 0-0 el marcador más repetido -cuatro veces-, con dos empates a uno y otro a dos, en la 79-80, con goles de Miguel Doblas y Pepe Escalante. Ocho veces salieron los cordobesistas derrotados de Badajoz, siendo el castigo más duro el encajado en la temporada 80-81 en la Segunda División B. El Badajoz se llevó los puntos con un claro 3-0 frente a un Córdoba que tenía en el banquillo a Cayetano Ré y en el césped a referentes como Luna Toledano, Campos, Gallego, Álvarez, Munárriz o Manolín Cuesta.