El Córdoba CF no se reforzará en enero «salvo que haya una oportunidad de mercado»

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, se mostró este lunes remiso a reforzar la plantilla blanquiverde en el mercado de enero, aunque no descartó por completo que al plantel de Germán Crespo pudiera llegar algún nuevo jugador durante el parón invernal.

El extremeño aseguró que en el club se está «conforme con el equipo», aunque comentó que «vamos a ver cómo llegamos» a la recta final del 2022. «Tenemos cinco partidos en muy poco tiempo, a ver cómo aguanta el equipo» la carga de compromisos oficiales, declaró, para opinar luego que «en principio» no hay previstos realizar cambios en la plantilla blanquiverde, «salvo que alguno» de los actuales jugadores blanquiverdes «que juegan poco piensen cambiar» de aires. En ese caso, sí reconoció que se plantearía el Córdoba CF hacer algún fichaje «si hay alguna oportunidad de mercado y se liberan algunas plazas que tenemos», ya que recordó que «las tenemos todas cubiertas». Por ello, reiteró que si algún jugador «pide salir se lo vamos a poner fácil, porque queremos gente comprometida y que quiera quedarse en nuestro equipo».

En caso contrario descartó realizar algún tipo de incorporación, ya que «si se traer algo del mercado será para que aporte». González Calvo aseguró que «traer por traer a un grupo que funciona solo trae problemas dentro del grupo. O nos aporta mucho» ese fichaje, «como Dragi (Gudelj) el año pasado o no traeremos a nadie». Además, el consejero delegado del Córdoba CF defendió que hay un «filial potente y creo que debemos dar oportunidades abajo, que para eso tenemos la cantera que tenemos».

Abono de media temporada

También se le preguntó al consejero delegado blanquiverde si se está valorando realizar un abono de media temporada, vista la respuesta de la ciudad en el encuentro de este domingo ante el Linares Deportivo. «Lo estudiaremos, pero creo que no lo haremos», afirmó el dirigente cordobesista. «Tenemos muchos abonados que apostaron por el club cuando esto iniciaba. A estos hay que compensarlos por haber apostado por el equipo desde el principio», valoró, justiicando que «si sacamos ahora» un abono de media temporada «creo que lo más justo es no hacerlo». Además, González Calvo recordó que «está viniendo mucha gente al campo y con los precios que tenemos… No creo que lo hagamos, sin perjuicio de que lo hagamos y ya veremos si lo hacemos», zanjó. Eso sí, comentó que «esta mañana hablamos de qué podíamos hacer para el día 7, porque la gente estará de puente y será víspera de festivo, por lo que ese día y el 17, en que cerramos el año pensaremos en hacer algo como lo vimos ayer (por el domingo)», ante un Mérida «ante el que nos pegamos una alegría en su campo el año pasado», en referencia al ascenso logrado por el Córdoba CF en el Romano José Fouto. En todo caso, González Calvo señaló que «es importante que la gente siga con nosotros», de ahí que en el club se piense en alguna acción para el 7 de diciembre -partido Córdoba CF-Pontevedra- y para el 17 de diciembre -encuentro Córdoba CF-Mérida-.

En otro orden de temas, Javier González Calvo reconoció que el actual «es el mejor momento en estos tres años» en los que lleva al frente del Córdoba CF. El extremeño advirtió que la actual situación «no es por el trabajo de una semana o 15 días, sino de un trabajo que empezó hace tres años y que se complicó aún más». Asimismo, remarcó que el dulce momento que vive ahora la entidad blanquiverde es fruto «del trabajo no solo de jugadores o técnicos, sino de mucha gente que hay detrás. Gente que le dedica las 24 horas del día y todos con una misma línea de trabajo». En todo caso, mostró la paradoja del fútbol: «Si no entra el gol de Willy igual se te complica, pero a la larga van a venir buenos resultados», aseguró. «Estamos contentos no solo por recuperar el tema deportivo, sino por lo que se ve en el estadio, el seguidor de Córdoba, como publicaba este lunes CÓRDOBA, para el cordobés, su Mundial era el partido del Córdoba CF contra el Linares Deportivo y hemos recuperado a nuestra gente», se felicitó.

Finalmente, el consejero delegado del Córdoba CF pidió «seguir con los pies en el suelo», pese al triunfo del domingo ante el Linares Deportivo y «sacar el partido» del sábado en el Nuevo Vivero, ante el Badajoz, ya que «dentro de dos sábados tenemos un partido importante y llegar a Riazor como líderes nos reforzaría mucho». La victoria ante el Linares Deportivo, además, llegó tras un partido que deja un sentimiento claro en el dirigente del Córdoba CF, que reconoció estar «deseando que llegue el sábado para volver a jugar».