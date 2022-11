Germán Crespo: "Hemos hecho una fiesta del día de hoy"

Orgulloso, satisfecho aunque con una ambición irrefrenable. El Córdoba CF superó con nota la prueba ante un duro Linares (2-1) no sin antes dejarse todo sobre el verde de El Arcángel, con una tarde-noche mágica en todos los aspectos que acaba con doble premio para los blanquiverdes: defendiendo liderato y dando un golpe sobre la mesa. Ante tal hazaña, precedida de tal trabajo, el propio técnico del equipo, Germán Crespo -que llevó la celebración con la grada tras el duelo-, destacó la unión entre el equipo y la grada para llevarse la victoria, remontada incluida. “Es muy bonito. Se juntan dos ciudades, dos aficiones ejemplares. Esto es lo que gusta, el campo lleno y creo que hemos hecho una fiesta del día de hoy. Se ha recordado a un capitán como Fran Carles, creo que ha sido un detalle bonito del club. Hay que felicitar a las dos aficiones, desde dentro lo vivíamos. Ha sido una auténtica fiesta”, señaló orgulloso tras el encuentro.

En lo referente al partido, el preparador distinguió dos partes bien diferenciadas, una primera con dominio aunque poco acierto, y una segunda todavía más apabullante en la que sí llegaron los goles. “Es verdad que hemos hecho una buena segunda parte. Tenemos un equipo enfrente que sabemos por qué está donde está. El resultado de la primera parte no era lo que se había visto en el terreno de juego, en el descanso hablamos de mantener la cabeza fría, de no equivocarnos. En la situación de estar por debajo en el marcador no nos habíamos encontrado prácticamente en toda la Liga. La afición nos ha llevado en volandas. Creo que ha sido un resultado corto, si hubiésemos decidido mejor habríamos podido terminar el partido antes”, afirmó.

Sobre el gran primer tramo liguero del equipo, el granadino también manifestó su “satisfacción”, aunque avisando del trabajo que queda por delante para dejar atrás al resto de equipos de la zona cabecera. “Fijaos la temporada que estamos haciendo y tenemos al Alcorcón y al Linares cerca... Lo bueno es eso, enfrente teníamos a un rival, el más directo, y ahora mismo lo dejamos a dos partidos. Ahora tenemos dos salidas muy complicadas. Creo que este partido le va a dar al equipo mucho en confianza después del varapalo de Copa”, indicó. “Tenemos que seguir con los números que estamos haciendo. Estamos haciendo números importantes y hay equipos que también lo están haciendo como nosotros. Sacamos solo tres puntos al segundo, vamos a intentar seguir siendo líderes para el próximo partido que juguemos en casa”, apuntó, avisando de su intención para los duelos ante el Badajoz y el Deportivo de la Coruña, ambos a domicilio.

El broche a una semana “complicada”

En lo personal, las últimas fechas han sido un quebradero de cabeza para Germán Crespo incluso más allá de lo deportivo, con una delicada situación entre manos en plena preparación para el duelo ante el conjunto linarense. El resultado, tanto por un lado como por el otro, como señala, ha acabado con final feliz. “Ha sido una semana complicada. Quiero, desde aquí, acordarme de mi niña, porque no me esperaba nada. En cuestión de horas te puede cambiar la vida, ha sido una semana difícil para la familia. Ella nos ha ayudado desde casa, quiero dedicarle esta victoria. Esperemos que se quede en el gran susto y que el próximo partido en casa que esté con nosotros en la grada”, admitió emocionado.

La situación de Javi Flores, a su vez, también fue analizada por el técnico, que arrojó cierta tranquilidad en torno a la figura del de Fátima tras las aparentes molestias sufridas durante el tramo final del choque. “Ha sentido molestias, sobre todo en la zona que arrastraba problemas en estas semanas. Lo dije el otro día, que no queríamos arriesgar. En el momento que se ha notado la molestia ha pedido el cambio. En principio será una sobrecarga, se ha tirado dos semanas sin competir y ha jugado 80 minutos a un ritmo alto, con transiciones en ataque y defensa. La sensación es solo sobrecarga”, reconoció.