El Córdoba CF y el Linares protagonizan un duelo en las alturas

Por partidos así se trabaja durante mucho tiempo. Defender el liderato ante el máximo opositor al amparo del hogar, con una previsible entrada de público que superará todos los registros de esta temporada y con un suculento premio para el vencedor son estímulos a los que no escapa nadie. En esas está el Córdoba CF, primero en la clasificación del Grupo 1 de la Primera Federación, en las vísperas de recibir la visita del Linares, que marcha en segundo lugar con un punto de desventaja sobre los blanquiverdes. No hace falta explicar más. La liga es muy larga, quedan muchos partidos y no habrá nada definitivo, pase lo que pase. Quedarán oportunidades para reponerse de un golpe que, obviamente, nadie está dispuesto a encajar antes de una pelea formidable.

"El ganador saldrá muy reforzado", admitió Germán Crespo. "No es para nada determinante, es ilusionante", expresó Alberto González. Ambos entrenadores comparten la etiqueta de "técnicos milagro" en sus respectivos equipos sin que resulte sorprendente. El granadino sacó al Córdoba de las catacumbas y le ha puesto en disposición de aspirar a otro ascenso más, destrozando a ritmo de resultados el cartel de novato. González metió al Linares el pasado curso en el play off de ascenso a Segunda y le sacó del sueño el Deportivo en Riazor. Después del desmantelamiento en verano, con la marcha de algunos de sus referentes -entre ellos Cristian Carracedo, ahora en el Córdoba-, el técnico está volviendo a hacerlo. Con una política de refuerzos austera, una fortaleza tremenda en Linarejos y un estilo valiente, el cuadro azulillo se mueve con donaire entre los mejores. Germán Crespo: "Tenemos que hacer una fiesta de este partido" Un ambiente de excepción Llenar El Arcángel, con 21.500 asientos, suena a palabras mayores. Habrá, eso así, una entrada de récord, que puede superar las 16.000 almas. Vendrán más de un millar de aficionados del Linares, que ha convertido a su hinchada en un aliado incondicional. Es un club en fase de relanzamiento, refundado en el 2009 y con ansias de crecer aún más. A día de hoy es el referente máximo de la provincia de Jaén y lo lleva a gala. La batalla deportiva en las gradas se prevé fascinante, a la altura de un encuentro de categoría superior, con el aliento de dos hinchadas cuyos lazos son fuertes. El goteo en las taquillas ha sido continuo en los últimos días y la venta de asientos vía telemática esta temporada ha sido una novedad que está calando, como era de esperar, entre aficionados de la provincia y seguidores del conjunto visitante. Es una tendencia que irá creciendo de la mano del progreso del equipo, una consecuencia directa de la subida de escalones que pretende el Córdoba CF mirando al fútbol profesional. La masiva afluencia de seguidores vendrá fenomenal para dar lustre a una iniciativa solidaria clásica por estas fechas, la recogida de alimentos de Cordobamanía con la Asociación de Amigos de los Niños Saharauis. Superar los casi cuatro mil kilos del año pasado es el reto marcado. Cordobamanía y su acción solidaria cordobesista Y después de la Copa del Rey... Sacarse el mal sabor que ha supuesto la eliminación en la Copa del Rey es una de las cuestiones pendientes del Córdoba CF, al que sacaron de la competición del KO de una manera muy fea: sufrió en ante el Cacereño, de la Segunda RFEF, un 3-0 que supone la mayor goleada encajada desde que Germán Crespo accedió al cargo. Fuera de la Copa -y sin la posibilidad de dar un bocado a la tajada económica que hubiera supuesto el emparejamiento con un Primera-, el grupo estará "más fresco" para buscar el objetivo del ascenso, según declaró Germán Crespo intentando pasar lo antes posible la página más emborronada dentro de su brillante expediente como responsable de la plantilla. La ocasión la tendrá ante el Linares, ante el que puede dar un golpe de autoridad y lanzar, una vez más, el mensaje de que está preparado para todo. El conjunto azulillo, que sí pasó de ronda copera -eliminó por 1-2 al Unión Adarve y ahora se medirá con el Racing de Santander, de Segunda División-, acude a la cita con menos presión. Eso es, al menos, lo que transmiten a través del discurso oficial desde la entidad de Linarejos. El curso pasado fueron el equipo revelación y este año vuelven a colgarse -después de una remodelación drástica- la misma etiqueta. Su éxito es tan sorprendente como merecido. "Como siempre, trataremos de dar lo mejor de nosotros, compitiendo para obtener un buen resultado", apuntó ante los medios en las vísperas Alberto González, un técnico de conceptos sencillos y hábil para exprimir el potencial de los suyos. Otra vuelta a la alineación Germán Crespo remodelará a fondo el once que sacó en Cáceres en la Copa. Razones no le faltan al técnico, que abordará el encuentro después de una semana delicada, en la que estuvo ausente en una sesión por tener que acudir a Granada por motivos familiares. El nazarí, que festejó este sábado su 47 cumpleaños y recibió el tradicional "pasillo" por parte de sus jugadores en el entrenamiento, desvelará sus planes a última hora, como viene siendo su norma desde que tomó el mando. En la práctica final del sábado en la Ciudad Deportiva contó con el juvenil Álex López, un lateral que cubrió la ausencia del lesionado Manolillo, y dio las últimas pinceladas a su plan de partido. Pasillo 👊🏻✋🏻de felicitación para el míster 😅 pic.twitter.com/5pYiMyu5gO — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 19 de noviembre de 2022 El retorno a la portería de Carlos Marín, uno de los pilares en la Liga, se da por hecho, así como la alineación de Dragi Gudelj en el eje de la retaguardia y Calderón -sin repuesto, con Manolillo y Ekaitz operados- en el flanco izquierdo. En el mediocentro, Diarra parece tener un sitio atornillado, al lado de Javi Flores -pendiente de sus sensaciones- o Bernal e incluso el joven Christian Delgado, quien ya se estrenó en Liga ante el Ceuta. Carracedo y Simo se postulan para los extremos, con De las Cuevas como enganche y un punta a elegir entre los goleadores Willy y Casas. Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, Puga, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Simo, De las Cuevas y Casas. Linares Deportivo: Ernestas, Edu Viaña, Caro, Lolo González, Iván Serrano, Rodri, Aitor Gelardo, Álex Sancris, Javi Duarte, Alfonso y Hugo Díaz. Árbitro: Morales Moreno (Comité Andaluz). Campo y hora: Estadio Municipal El Arcángel (domingo, 16.00, Insports TV).