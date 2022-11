"Si apretamos arriba y pegamos 'bocaos' tenemos mucho ganado"

El Córdoba CF regresó este martes al trabajo después de la jornada de descanso impuesta tras su paso fugaz por la Copa del Rey con una sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva en la que lo más novedoso tuvo que ver con la enfermería blanquiverde, que prácticamente se desalojó para preparar el encuentro del próximo domingo, en El Arcángel, ante el Linares Deportivo (16.00 horas, InSports.TV), encuentro en el que los blanquiverdes ponen el liderato en juego ante el segundo clasificado, un equipo azulillo que marcha segundo clasificado a un solo punto de los cordobesistas y que llegará acompañado de al menos un millar de seguidores, por lo que se prevé una jornada festiva de fútbol.

Los que estarán

La sesión fue de nombres propios. Javi Flores completó la sesión sin aparentes problemas, por lo que sus problemas musculares, una pequeña microrrotura, parecen olvidados y podría estar disponible al cien por cien para el técnico blanquiverde. Hasta su baja, el de Fátima era prácticamente fijo en los onces titulares del Córdoba CF, por lo que su regreso llega en el momento más oportuno para el líder del Grupo 1 de Primera Federación.

También Antonio Casas completó casi al completo la sesión. El rambleño lucía un vendaje en la rodilla izquierda, en la que sufrió un esguince, concretamente en el ligamento cruzado posterior, lo que le impidió estar disponible en los últimos compromisos del conjunto blanquiverde. Sin embargo, el segundo máximo goleador del Córdoba CF en esta temporada llegará al choque del domingo ante el Linares Deportivo si no sufre ningún contratiempo, y su concurso será vital para el equipo cordobesista en el duelo ante el segundo clasificado.

También estuvo pisando el césped de la Ciudad Deportiva Christian Carracedo, aunque apartado del grupo, junto al recuperador. Está previsto que este jueves regrese a los entrenamientos a las órdenes de Germán Crespo y en el club se da por segura su inclusión en la convocatoria ante su ex equipo, el Linares Deportivo. El extremo catalán quiere estar en el choque por todas las implicaciones que tiene el mismo y ese es el mejor síntoma de que, salvo contratiempo inesperado, también entrará en la lista para el mismo.

Los que no

El que no estará con seguridad es Ramón Bueno. El de Burriana sí estuvo en los rondos iniciales del entreno de este martes, pero luego se marchó junto a Carracedo y el recuperador para realizar diferentes ejercicios con y sin balón. Ahora, el objetivo es que esté para el encuentro ante el Badajoz, una vez que se confirmó que no estaría ante el Linares Deportivo, pero en todo caso no se ponen fechas. Tampoco estarán Manolillo y, por supuesto, Ekaitz Jiménez. El lateral izquierdo del filial no apareció por la Ciudad Deportiva, aunque sí varios de sus compañeros: Geovanni Barba, Rafa Castillo, Cristian Delgado, Jan Reixach y Adrián Turmo se pusieron a las órdenes de Germán Crespo ante las ausencias de algunos elementos de la primera plantilla y las intermitencias de otros en lo que se refería al entrenamiento, saliendo y entrando en el mismo.

Un entrenamiento celebrado bajo la lluvia y en el que destacó la intensidad. Germán Crespo ya trabaja pensando en el Linares Deportivo y se lo dejó claro a los suyos: "Si apretamos arriba y pegamos 'bocaos' tenemos mucho ganado". El técnico blanquiverde pretende que el del domingo sea un encuentro no solo con intensidad, sino también con continuidad, con el balón en constante movimiento. Lógicamente, el conjunto minero intentará lo contrario y que el choque transcurra por caminos casi de aburrimiento, es decir, que ocurran muy pocas cosas. Una batalla intensa entre el primero y el segundo de la que será testigo un El Arcángel en el que se prevé la mejor entrada de la temporada.