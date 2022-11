El Córdoba CF volverá este martes al trabajo con un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, previsto a las 10.30 horas, en lo que será la reconexión liguera tras el varapalo de Copa del Rey sufrido ante el Cacacereño. Germán Crespo y sus jugadores, por lo tanto, ya se encuentran en 'modo Liga', ya que el encuentro de la próxima jornada no será, precisamente un trámite. Los blanquiverdes recibirán en El Arcángel al segundo clasificado, el Linares Deportivo, que lejos de Linarejos solo dobló la rodilla en una ocasión esta temporada, en su visita a Riazor, partido en el que se impuso el Deportivo de La Coruña (2-1).

Dos sectores de preferencia

Para el encuentro del domingo, el Linares Deportivo no estará solo. El Córdoba CF ha reservado dos sectores de la preferencia alta de El Arcángel, lo que equivale a unos 700 asientos, según informó la entidad blanquiverde, ya que se prevé que el conjunto minero llegue fuertemente respaldado por su afición al choque del domingo. No en vano, la cercanía entre las localidades, algo más de 100 kilómetros (una hora de trayecto en carretera), así como el horario del encuentro favorecerá el desplazamiento masivo de aficionados. Más allá de esas 700 localidades, también se prevé que aficionados por su cuenta se desplacen hasta Córdoba para apoyar al equipo de Alberto González, por lo que no se descarta que el número de seguidores azulones, el domingo en El Arcángel, roce el millar.

Lo que no realizará el Córdoba CF es ninguna acción de promoción de asistencia a El Arcángel en apoyo al conjunto blanquiverde. La buena temporada que realiza el conjunto cordobesista, líder del Grupo 1 de Primera Federación, así como el partido en sí, en el que se enfrenta al segundo clasificado y al que puede meter distancia en caso de victoria, hacen el choque lo suficientemente atractivo para que el coliseo ribereño registre una buena entrada ante el Linares Deportivo.

El ambiente de próximo domingo, por lo tanto, será muy diferente al de la última visita del Linares Deportivo, en la temporada 2020-21, en el que debido a las restricciones del coronavirus el choque debió celebrarse a puerta cerrada. El encuentro finalizó con victoria blanquiverde (2-1) con gol de Luismi Redondo a tres minutos del final del encuentro y en el Linares Deportivo jugó los 90 minutos el hoy jugador del Córdoba CF José Cruz, así como el exblanquiverde Razak y los cordobeses Fran Morante y Hugo Díaz, por el que el Córdoba CF se interesó hace un par de veranos.

Por lo tanto, el encuentro del domingo entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo revivirá otros en el pasado en el que se vivieron grandes ambientes en El Arcángel.