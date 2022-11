Germán Crespo: "Hasta esos últimos minutos no hemos hecho bien las cosas"

El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, valoraba tras el encuentro lo ocurrido sobre el terreno de juego del Alfonso Murube ante un Ceuta que "hace méritos para estar más arriba, pero cuando te metes abajo y la dinámica es negativa, las lesiones y tal, se acumulan muchas circunstancias". El granadino explicó que había hablado a los suyos de "dar intensidad al partido, ya que en esos últimos minutos nosotros podíamos refrescar y ellos no, porque tenían muchos jugadores del filial" en el banquillo. El técnico blanquiverde, sin embargo, admitía que "estos partidos se complican y por momentos dados te superan. Hemos salido bien, pero cuando hemos visto posibilidad de poder ganar, ese exceso de confianza ha hecho que ellos tengan sus ocasiones" para adelantarse en el marcador. De hecho, Germán Crespo no dudó en reconocer que "llevamos el partido a los últimos minutos, que ahí sí sabíamos que podíamos ser superiores, pero hasta esos últimos minutos no hemos hecho bien las cosas".

El técnico del Córdoba CF reiteraba como clave esa recta final del partido. "Al final hemos vuelto a hacer cambios. Sabíamos que íbamos a sacar gente muy vertical en esos últimos 30 minutos y jugar un poco con su cansancio físico", comentó, y admitía que si el Ceuta "hubiera metido alguna de las que ha tenido igual nos hubiera trastocado nuestros planes". "Creo que la diferencia entre ellos y nosotros, el fondo de armario y sacar gente fresca" fue clave en el encuentro, ya que el Ceuta, "con las limitaciones que tenía, se le notaba más porque su plantilla es más corta que la nuestra". Kike Márquez, determinante Germán Crespo dedicó un capítulo aparte a Kike Márquez que, recordó, "viene de dos partidos en el banquillo", pero reivindicó su filosofía: "Cuando peor o más desanimado puede estar le da criterio al juego y hace un gol bonito. Es lo bueno de este equipo, a pesar de que haya jugadores que no tienen continuidad, salen para sumar y el equipo es el beneficiado". El preparador cordobesista, al igual que en la previa, alabó a su rival, el Ceuta, del que cree que "es cuestión de tiempo" que salga de los puestos bajos de la tabla. "Es un equipo que con tres puntos que está, con esa propuesta de juego, atrevido, es cuestión de semanas" de que salga del sótano de la clasificación. "En el momento en el que sume dos semanas consecutivas saldrá de ahí, porque tiene buena propuesta y buenos jugadores", insistió. Finalmente, el entrenador del Córdoba CF se felicitó porque "hemos llegado a esta jornada con pocas lesiones, pero creo que son lesiones no graves y ahora tenemos el partido de Copa" en Cáceres, el próximo sábado, en el que "vamos a rotar bastante" para recibir posteriormente al Linares Deportivo en El Arcángel, un partido "que tenemos que ganar y tenemos llegar a él lo más frescos posibles", recordó Germán Crespo. Así hemos acabado el partido en el Murube 📣🙌🏻

Muchas gracias por acompañarnos y buen viaje de vuelta, cordobesistas💚#CórdobaCF #CeutaCórdoba #PrimeraFederación pic.twitter.com/cw6SvnXJTj — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 6 de noviembre de 2022