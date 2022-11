Carracedo: "Hemos demostrado la pegada que tenemos"

Christian Carracedo, jugador del Córdoba CF que también fue caballa hace dos temporadas, comentaba tras la victoria de los blanquiverdes en el Alfonso Murube que "siempre es especial volver aquí, desde que salí no había vuelto, y ver lo que ha crecido el club desde entonces, a nivel de instalaciones, a nivel de categoría es algo que me pone muy contento, porque se me ha tratado aquí con mucho cariño y le deseo lo mejor al Ceuta de aquí a final de temporada". El extremo blanquiverde explicaba que su equpo conocía "la propuesta de José Juan, un entrenador que le gusta el balon, con un equipo atrevido, pero nosotros hemos demostrado la pegada que tenemos, la gente de banquillo ha aportado mucho y gracias al trabajo del equipo se han podido sacar los tres puntos".

Carracedo reconocía que "ha costado" sacar el triunfo. "Hasta los cambios nos ha costado", porque ha sido "un partido muy disputado, de tú a tú, El Ceuta tuvo sus ocasiones y nosotros las nuestras y, con los cambios, el Ceuta ha bajado el ritmo y nuestros cambios han aportado mucho al equipo". Para Carracedo, la victoria fue "importante", ya que "lo primero era el resultado, más que las sensaciones". El jugador del Córdoba CF veía imperioso "ver a la dinámica de sumar de tres en tres" y, además, ahora llega "el parón de Copa y dos semanas" en las que el Córdoba "tendrá el liderato", por lo que se podrán centrar en "el modo Copa". Cristian Delgado Por su parte, Cristian Delgado se mostraba "muy contento por el debut y por la confianza que ha depositado Germán en mí" en lo que fue, para él, "un gran partido". El centrocampista malagueño reconocía que "el partido estaba un poco atrancado, pero al final hemos sabido reponernos y lograr una victoria, tres puntos que son muy importantes", remarcó. Cristian Delgado comentó que se limita a "trabajar en el día a día, si el míster confía en mí, y ponerme en el partido pues aprovechar las oportunidades que me dé y a seguir". Sobre su debut, el jugador del Córdoba CF admitió que, "sinceramente, lo que he sentido es un poco de nervios, de ganas también, porque era algo que llevaba buscando estas semanas de atrás, pero una vez que estás en el campo, pasan los minutos, coges confianza y vas a más". Asimismo, Delgado comentaba que el del Alfonso Murube fue "un partido difícil. A priori es cierto que parecía más fácil, porque en la tabla van abajo, pero para nada. Han demostrado que son un gran equipo, que juegan bien y ha sido un partido bastante complicado", reiteró. Finalmente, Cristian Delgado comentó que "es importante acabar líder, porque si no, hasta que juegas el siguiente partido, pasan dos semanas y lo que quieres es que llegue el siguiente partido para ponerte líder otra vez", por lo que, para él, "irse a la Copa siendo líder es muy importante".