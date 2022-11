Germán Crespo: "Estamos deseando de que llegue cada domingo para sacar los tres puntos"

El Córdoba CF descuenta las horas para retomar el ruedo competitivo de la mano de otro cruce de altura, esta vez a domicilio, con el choque marcado ante el Ceuta en el Alfonso Murube (domingo, 12.00 horas) como nuevo obstáculo a superar de cara a las ambiciosas aspiraciones para el bloque tutelado por Germán Crespo. El propio preparador blanquiverde, con vistas a la cita ante el cuadro caballa, manifestó su clara intención de ir a por los tres puntos para seguir dando forma a la racha del equipo. “Si hemos querido ir a ganar a Ferrol, a León o a Madrid, aquí vamos a ir también a querer ganar. En función de cómo se dé el partido será bueno el empate o no, aunque va a ser un partido complicado. Lo vimos la semana pasada con el Talavera, todo el mundo compite bien. Si nosotros somos el Córdoba CF y hacemos las cosas como venimos haciendo, vamos a tener más actitud a la hora de que esos tres puntos se vengan para casa”, confirmó tajante.

La dinámica del equipo, precisamente, ha sido una de las claves del granadino en la previa, a la que sitúa como factor indispensable para opositar a un nuevo triunfo lejos de casa. “Tenemos que seguir con la dinámica que estamos teniendo en casi todos los partidos, estamos siendo capaces de salir muy intensos en esos primeros minutos, ir a por el partido desde primera hora. La idea que tenemos es siempre intentar adelantarnos en el marcador. Se vio en Ferrol, en Madrid, que el equipo los primeros minutos intenta ir a adelantarse. El rival cuando va en esa presión en bloque alto es en esos primeros minutos, en función de lo que hagan tenemos variantes”, señaló.

El rival de la ocasión, aún con todo, es un Ceuta al que el preparador señala como un adversario con trampa, que esconde mucho más fútbol que el que su clasificación refleja y al que será difícil superar. “Es un rival que creo que es engañoso. Ha partido desde el inicio de temporada con mucha desventaja. Las tres primeras jornadas las juega como visitante, luego juega en casa dos partidos y no lo hace en su estadio, después le tocan dos rivales como el Racing de Ferrol o el Alcorcón. Solo llevan tres puntos, han cambiado de entrenador y creo que es un equipo que va a ir a más. Es un equipo que todo el que le ha querido ganar ha tenido que hacer muchas cosas para superarlos. Vamos con la idea de sumar los tres puntos, aunque sabemos que tenemos un rival que va a intentar complicarnos la mañana”, admitió.

“Destaco su valentía. Cuando un equipo tan solo suma tres puntos, propone, trata de sacar el balón jugado, con calidad. Es complicado. Cuando los resultados no acompañan, el mantener la idea de juego es más complicado. Tienen un presupuesto importante, pueden ser de los más altos del grupo, pero puede que no tengan la calidad individual que tienen otros equipos. He visto los dos o tres últimos partidos y, a pesar de los rivales que ha tenido, es un equipo con una propuesta de juego que a mí me encanta”, avisó acto seguido.

El parón, las bajas y las rotaciones

La cita en Ceuta, a su vez, será la última antes del parón liguero para la llegada de la Copa del Rey, en la que los blanquiverdes medirán fuerzas con un viejo conocido como el Cacereño antes de retomar el calendario de Primera RFEF. Será, por tanto, una oportunidad propicia para seguir dando forma al panel de rotaciones, así como para recuperar efectivos de una enfermería que llega al alza. “Hay un parón, pero lo bueno de la Copa del Rey es que no va a ser entre semana y prácticamente la planificación ha sido como si estuviésemos en Liga. Estamos rotando y a pesar de eso hay molestias musculares. Conforme vayan avanzando las semanas, los campos con la lluvia se van a poner cada vez más pesados, y por eso tengo la idea de rotar para llegar a los partidos lo mejor posible. Llegan partidos que sí es una de las posibilidades, de poder hacer cambios, aunque no quiero pensar más allá del domingo, luego cuando venga la Copa veremos qué podemos hacer”, reconoció.

La propuesta del granadino, de esta forma, también tendrá que hacer frente a múltiples contingencias no solo de cara al circuito copero, para el que se llegará más desahogado, sino también ante un amplio parte de bajas de cara al inminente duelo en tierras ceutíes. “Carlos Puga no ha podido entrenar, tiene una amigdalitis. Si llega al domingo, que creemos que lo hará, no será en las mejores condiciones. Prácticamente hemos descartado a Casas y a Javi Flores porque no queremos correr el riesgo. Sabemos que el partido es importante, si pudieran llegar lo iban a hacer muy justos, por lo que hemos creído conveniente darles la semana para que puedan llegar sin riesgos”, afirmó el técnico.

La nota del equipo: “Sobresaliente”

El preparador, por otro lado, también aprovechó para hacer balance del fulgurante inicio del equipo en la categoría de bronce, a la que parece haber cogido la medida haciendo valer las mismas señas que lo llevaron al éxito durante el pasado curso. “Lo estamos viendo, lo complicada que es la categoría, los dos grupos. En cuanto a números somos el mejor clasificado de ambos. Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Perdimos un partido en el que no hicimos méritos para hacerlo, imagínate si hubiésemos conseguido los tres puntos. Estamos muy contentos en el club, se demuestra en el día a día. La ilusión de todo el mundo, todos quieren jugar, estamos deseando de que llegue cada domingo para sacar los tres puntos. A pesar de los números que llevamos, se pueden mejorar muchas cosas, en eso es en lo que estamos”, concluyó.