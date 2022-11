El Córdoba CF reparte la pegada

Si hay una virtud que se ha destacado en el Córdoba CF desde la llegada de Germán Crespo a la primera plantilla blanquiverde ha sido la pegada que han tenido sus equipos, tanto el que se proclamó campeón en Segunda RFEF la pasada temporada como en la actual, en Primera RFEF. No en vano, en sus tres primeros partidos al frente del Córdoba CF, los tres últimos jugados en la extinta Segunda División B, el equipo cordobesista anotó ocho goles, nada menos, cinco de ellos en aquel atípico encuentro jugado en el Municipal de La Línea, ya con pocas posibilidades de permanencia para los blanquiverdes.

En cualquier caso, esa pegada mostrada ya la pasada campaña era diferente a la actual. El primer punto diferenciador se centra en el número de goleadores. Al paso del décimo encuentro liguero jugado, en la 2021-22 el Córdoba CF tenía siete goleadores, repartidos en los 30 tantos sumados hasta ese momento: Willy Ledesma (9), De las Cuevas (7), Antonio Casas (5), Adrián Fuentes (3), Luismi Redondo (3), Omar Perdomo (2) y Simo Bouzaidi (1). En la campaña actual, la aportación goleadora ha de ser más coral en una categoría tan exigente como Primera Federación, y aunque se han marcado ocho goles menos que la pasada campaña, 22, son diez los futbolistas que han visto puerta: Willy Ledesma (5), Antonio Casas (4), Simo Bouzaidi (3), Kike Márquez (3), De las Cuevas (2), mientras que Diarra, Javi Flores, Carracedo, Sergio Benito y Adrián Fuentes han anotado uno cada uno, el último, precisamente, el pasado domingo ante el colista, el Talavera.

¿Cuándo anota el Córdoba CF?

El segundo punto diferenciador es cuándo anota el Córdoba CF. Dividiendo cada encuentro en seis partes de 15 minutos y teniendo en cuenta que el conjunto blanquiverde anotó la pasada campaña 89 goles en Liga (contando el 0-3 en San Fernando), el equipo de Crespo anotó 11 goles en el primer cuarto de hora, 12 tantos en el segundo y 13 en el tercero, justo antes del descanso. Tras el intermedio, el conjunto blanquiverde anotó 17 goles en el primer cuarto de hora tras el descanso, 15 tantos entre el minuto 61 y 75 y nada menos que 21 en el último cuarto de hora de encuentro, incluyendo los descuentos, lógicamente. Por poner en perspectiva, aquel equipo que ascendió anotaba prácticamente el doble de goles en la recta final de los partidos que en los inicios y marcó 36 goles de los 89 en la última media hora de los partidos, en el último tercio, lo que representa el 40,45% de los goles. Ya se ha explicado en reiteradas ocasiones que aquel Córdoba CF ante el que los rivales se encerraban no solo en El Arcángel, lo que no conseguía en la primera parte con los equipos titulares enfrentándose, lo lograba tirando de banquillo. La plantilla era la gran virtud de aquel Córdoba CF, que conseguía en no pocos encuentros los tres puntos en ese tercio final de los partidos.

Sin embargo, en la actual campaña en Primera Federación, ese aspecto goleador ha cambiado y el reparto no se queda solo en el reparto de los autores de los goles, diez en esta temporada por siete la pasada a estas alturas de temporada, a pesar de haber anotado ocho goles menos que entonces. En la 2022-23, el Córdoba CF lleva anotados 22 goles, como se ha referido, y justo la mitad de ellos los ha hecho en la primera mitad. No hay, como hace un año, una diferenciación entre una fase u otra del partido, tal y como sí se vislumbraba la pasada temporada. En esta temporada, el Córdoba CF ha anotado tres goles en el primer cuarto de hora, cinco en el segundo y tres en el tercero. Tras el descanso, marcó cinco tantos del minuto 46 al 60, un gol en el quinto cuarto de hora y otros cinco en la recta final de los partidos. Por buscar una tendencia, sí que se observa que en los inicios y finales de cada tiempo, el conjunto blanquiverde aprieta, mientras que en las fases intermedias no lo hace tanto, ya que del minuto 16 al 30 y del 61 al 75, sumadas, solo ha anotado solo cuatro goles.

Peligro: última media hora

En el aspecto defensivo existe un dato más que llamativo: el Córdoba CF no encaja más allá del minuto 64. Es decir, siempre ha dejado la portería a cero hasta ese minuto, por lo que los 17 goles anotados hasta el minuto 61, como se ha referido antes en la relación de goles anotados cuarto a cuarto, el balance goleador para los blanquiverdes ha sido siempre a favor. El equipo que más temprano le marcó fue el Castilla, en el 64. El Algeciras lo hizo en el 66. El Racing de Ferrol en el 69, el Unionistas en el 71, el Celta B marcó en el minuto 88 y el Sanse lo hizo en el añadido, en el minuto 93.

Es decir, se da la paradoja de que en cinco de los seis cuartos de hora de cada partido, el balance goleador del Córdoba CF siempre es favorable, con los rivales siempre a cero, mientras que en solo uno, del minuto 61 al 75, los blanquiverdes han anotado un solo tanto y ha encajado cuatro, mientras que del minuto 75 al 90 ha marcado cinco y encajó dos.