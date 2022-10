El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha absuelto al futbolista del Córdoba CF Simo Bouzaidi, que fue enjuiciado la semana pasada por un supuesto delito de maltrato cometido sobre su pareja. La magistrada considera que "no han quedado acreditados" los hechos que llevaron a su detención, por lo que lo ha absuelto del delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que había sido acusado y por los que la Fiscalía le pedía una pena de 10 meses de prisión.

En la sentencia, se recoge que la pareja del futbolista manifestó que el 12 de septiembre estaban en casa y que "tuvieron una discusión" verbal, aunque "no llegaron a chillarse", y que ella, "como no quería que el acusado se marchara de casa" decidió llamar a la Policía "para presionarlo para que no saliera". Aunque "a los pocos minutos" volvió a llamar al 091 para decir que "no era preciso que acudieran", sin embargo, los agentes se personaron en la vivienda.

Al llegar los policías al domicilio, la pareja de Simo, siempre según la sentencia, les manifestó que "solo había sido una discusión", reconociendo que "como se habían asustado", el futbolista "estaba escondido en un armario de la cocina", lugar donde fue sorprendido por los agentes.

