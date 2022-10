El Córdoba CF "es muy deficitario" y los inversores de Baréin han depositado hasta ahora "en torno a los 15 millones de euros, más de 15 millones de euros" desde su llegada, el 5 de diciembre del 2019. Asimismo, el presupuesto deportivo del Córdoba CF "incluyendo plantilla y cuerpo técnico" es de 2,8 millones de euros, lo que le situaría entre los cinco primeros de entre los de mayor presupuesto del Grupo 1 de Primera Federación en la actual temporada.

Según informó el consejero delegado del Córdoba CF Javier González Calvo en La Jugada de Canal Sur, la entidad blanquiverde tiene ese presupuesto deportivo de 2,8 millones de euros "sin contar bonus" por objetivos deportivos, tanto colectivos como individuales, aunque advirtió que el Córdoba CF "es deficitario" mientras no alcance el fútbol profesional. Puso como ejemplo, El Arcángel, "con un coste anual de 400.000 euros que ningún club paga y, si lo paga, lo reciben por otro lado" y "si queremos tener lo que tenemos ahora mismo, un equipo luchando por ascender, un filial de primer nivel, tener todas las categorías, mantener la estructura, mantener un femenino que es muy deficitario...", la única salida es llegar al fútbol profesional. Además, recalcó que "el fútbol femenino hoy en día es un desastre, el otro día había solo 25 personas en el campo".

Además, el consejero delegado del Córdoba CF habló sobre la reciente renovación de la dirección deportiva y del cuerpo técnico. "Aquí hemos firmado años que se pueden pagar la totalidad de un año, pero a lo mejor no se paga el resto", en el caso de una rescisión antes de que se cumplan esos tres años de renovación, porque "no pensamos nunca en que el club se hipoteque".

El Arcángel, 30 millones

De vuelta a El Arcángel y el nuevo proceso para su cesión, González Calvo opinó que "no creo que se haya perdido el tiempo" por parte del Ayuntamiento. "Tú sacas un pliego y si alguien piensa que se puede hacer de otra manera, pues así lo han entendido, porque las cosas hay que hacerlas bien, aunque haya que esperar más tiempo. De la otra forma era hacerlo a medias". También advirtió que "nadie puede pensar que con esto alguien se va a forrar, con perdón", porque "claro que puede haber quien gane dinero", pero también, aseguró, "puede que no". "Hacer un hotel porque sí y dejarlo tal cual no es objeto de deseo por parte de nadie, tiene que tener alguna otra cosa", aseguró González Calvo, que comentó que la aspiración es "darle todos los usos que se puedan y que vayan compaginados: universidad, restauración, tiendas, gimnasio, una zona para revitalizarla, que sea de uso diario y no de fin de semana, porque si no conseguimos eso, no tiene sentido gastarse tanto dinero". El coste total de la construcción de El Arcángel lo valoró "en 30 millones", porque "también hay que embellecer la zona de alrededor", y desveló que "el Ayuntamiento ya tiene el dosier". Finalmente, también comentó que se está abierto a obtener ingresos por el naming del estadio, aunque sin perder la denominación El Arcángel.