Germán Crespo: "No hay mejor premio posible que lo de esta semana"

Una más. El Córdoba CF recuperó el liderato en el Grupo 1 de Primera RFEF de la mejor forma concebida: goleando, convenciendo y superando con suma autoridad a un Talavera al que la cita en El Arcángel se le acabó haciendo larga (3-0), tras un partidazo de principio a fin en el que los de Germán Crespo sacaron su mejor versión para reengancharse a la senda del triunfo. El choque, saldado con nota, fue el justo “regalo” a una semana idílica para el granadino. “Para el cuerpo técnico ha sido una semana especial. No hay mejor premio posible”, confirmó, satisfecho, una vez cerrada la pugna ante el cuadro talaverano.

En lo referente al encuentro, el preparador también distinguió dos mitades, una primera en la que el equipo se mostró aseado y una segunda en la que las prisas por sentenciar pasaron factura. “Hemos tenido una primera parte buena. Le hemos dado velocidad al balón, sabiendo cuándo había que ser vertical o cuándo tener tranquilidad. Nos hemos ido con el 2-0 y podría haber habido algún gol más. Luego los primeros minutos de la segunda parte no me han gustado. Había que haber matado el partido. No hemos hecho lo que teníamos que hacer, todo el mundo quería ir hacia arriba y en esas transiciones de defensa a ataque no los hemos hecho bien, ahí han estado sus dos o tres llegadas. Después no hemos elegido tampoco bien, eso ha hecho que lleguemos a los últimos minutos con algo de incertidumbre”, reconoció tajante.

El aliciente de recuperar el liderato, por otra parte, también sirvió de estímulo para un cuadro blanquiverde que desde primera hora se apreció enrabietado, firmando un arreón inicial trepidante para desbalancear la contienda casi en el primer suspiro. “Sabíamos que el Racing de Ferrol todavía no había sido capaz de perder y, cuando llegas sabiendo ese resultado, con equipos que por detrás también se habían acercado, pues ha hecho que saliéramos enchufados. Esa motivación también la ha sentido la afición, por volver a donde empezamos en el inicio de Liga. Quizás cuando lo hemos tenido es cuando más nos hemos relajado, eso es lo que debemos evitar en los siguientes partidos. Lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, ir partido a partido, ya que cada uno va a ser muy complicado, esa es la línea que tenemos que seguir”, reafirmó acto seguido.

El tercer gol, cuestión de paciencia

La búsqueda de la puntilla al partido -cerca de llegar en múltiples ocasiones-, pronto se transformó en un arma de doble filo para los blanquiverdes, que asumieron ciertos riesgos atrás tras posar el punto de mira en la tercera diana. Según el granadino, en esas “transiciones” se originaron los mejores minutos visitantes, así como sus mejores oportunidades en el encuentro. “Hoy quería premiar a algunos jugadores, como Cristian o Manolillo. Quería ver si éramos capaces de hacer ese 3-0 también para dar descanso a jugadores con muchos minutos como Calderón. No hemos podido. El ritmo que deberíamos haber impuesto no es el que hubo. Tienes enfrente a un rival que está en la situación que está, al final cuando el resultado se pone a favor es evidente que los jugadores de arriba cada uno quieren hacer su jugada, hacer su gol, y eso ha hecho que nos equivoquemos para matar el partido. Tenemos la experiencia sobre todo de los demás equipos de arriba el resultado que tuvieron con el Talavera, y aún con eso nosotros hemos podido sacar un resultado abultado”, concluyó.