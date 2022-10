Adrián Fuentes: "El gol me ha hecho sentirme liberado"

Una diana que sabe a gloria. El tanto de la puntilla, el de la sentencia para finiquitar el partido ante el Talavera (3-0) y amarrar con ambas manos los tres puntos, fue una diana tan esperada como ovacionada tras una tarde mágica en El Arcángel para el Córdoba CF, en la que más allá de la lógica satisfacción por la victoria, hubo una figura que brilló con especial intensidad al finalizar el partido: la de Adrián Fuentes. El atacante, protagonista durante la recta final tras firmar su primer tanto del curso, destacó el valor de su gol para afianzar sensaciones de cara a los encuentros venideros. “Es el primer gol y de la mejor manera posible ha llegado, pudiendo liderar la tabla ahora mismo y eso tiene que servir para no relajarnos”, reconoció, emocionado, una vez cerrado el choque.

El madrileño, ciertamente, ha perdido peso en los esquemas de Germán Crespo con respecto a la temporada pasada, en la que gozó de más presencia pese a también la evidente competencia que imperaba en la plantilla. Ahora, con un papel menos protagonista durante este arranque liguero, aún con todo, su actitud se mantiene intacta. “La competencia es algo que debería haber en todos los sitios, te hace mejorar. Quitando el traspiés de temporada, que me hizo empezar más tarde, al final yo estoy en la misma disposición que mis compañeros, para cuando el míster lo necesite. Lo único que me importa es entrenar, darlo todo para poder disputar los máximos minutos posibles. La última toma de decisión no la tengo yo, aunque hay que estar preparado para todo, eso trato de hacer”, señaló.

En cuanto al papel del equipo y su fulgurante aportación durante el último tramo del encuentro, el ariete también destacó sentirse “liberado”, tanto por ser el artífice del gol que confirmaba la victoria como por firmar su estreno esta temporada. “La sensación de marcar un gol siempre es para estar contento. El equipo estaba jugando muy bien, ha estado prácticamente todo el partido dominando. Ha habido ocasiones pero no acababa de entrar la pelota, yo he tenido la suerte de poder hacerlo”, apostilló.