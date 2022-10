El Córdoba CF se muestra "contento", en una primera valoración de la decisión del Ayuntamiento de desistir del actual contrato para la cesión del estadio municipal El Arcángel, al que la Unión Futbolística Cordobesa había presentado las correspondientes alegaciones.

El consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, declaró esteviernes a este periódico que el anterior expediente "lo han retirado porque el pliego no era consistente", de ahí que se tomaran en consideración varias de las alegaciones presentadas en su momento por UFC. Tras insistir en mostrarse "contento por que lo inicien de nuevo", González Calvo comentó que "se empezará un expediente nuevo con todos los usos. Creo que lo han hecho bastante bien, para no andar rectificando" y valoró que el proceso "solo se retrasaría unos pocos meses", aunque prefirió esperar a la valoración del propio alcalde, José María Bellido.

Bellido: "Hacemos un reseteo"

Precisamente, el alcalde de la ciudad comentó este viernes que "lo que hacemos es un reinicio" con el proceso de cesión de El Arcángel. "No se tumba. Si vemos la evolución, sacamos en su momento un pliego que sacaba a concurso la parte deportiva y limitando quién podía concurrir. Ha habido un interés claro por parte del Córdoba CF por presentarse, pero ¿qué ha dicho públicamente y en las alegaciones? Entendía que había que culminar el estadio al completo y que era aprovechable para los usos completos del estadio. Para el interés público es mejor si se hace todo", aseguró Bellido, que insistió en que "si terminamos todo el estadio y se pone en carga, mejor que mejor. Para poder hacer eso tenemos que reiniciar", reiteró.

El alcalde amplió que el Gobierno municipal planteó en un principio que se cediera "solo en la parte deportiva para que un usuario, el Córdoba CF, estuviera regularizado. Ahora para hacer más, vamos a hacer la parte deportiva, hotel, oficinas, etcétera, pues tenemos que reiniciar. Por eso lo hacemos. para reiniciar, damos instrucciones a todos los servicios para que saquen a licitación la concesión completa del estadio y de una vez. Y con todos los usos". Con este nuevo planteamiento, el Ayuntamiento entiende que "se permite acabar con otra discusión, la de los usos complementarios. Una vez que saquemos a concurso el conjunto de todo el estadio, culminando todas las obras, el adjudicatario, el que sea, tendrá todos los usos complementarios. Para eso se hace. Solo tiene un inconveniente y he sido muy claro: al sacar todo el estadio y co todos los usos, no se puede limitar la concurrencia a clubs deportivos", señaló. "Es de sentido común. Es más, tendrán que presentarse, por ejemplo, grupos hoteleros", advirtió el alcalde, que remarcó que este "es el único inconveniente. Pero de todo lo visto en estos meses hay un interés claro manifestado por el club, tanto en registro como públicamente, era preferible avanzar en la cesión global del estadio. Espero que esta sea la definitiva, que lo saquemos a la vez y se regularice. Insisto, con esa pega, que el concurso está abierto a todo tipo de empresas que gestionen este tipo de espacios y espero que quien ha mostrado interés hasta ahora siga mostrando el mismo interés", deseó el alcalde.

Más canon y más tiempo

Finalmente, José María Belildo comentó que "al aumentar la inversión necesaria, el canon aumenta. Ya no son 13 millones, sino mucho más. Si sacamos una concesión demanial podría alargarse, porque la inversión sería mayor, ya que el canon sería por todo el estadio". En cuanto a los plazos, Bellido explicó que se intentará "llegar para que antes de la temporada que viene esté en marcha, para que no haya problemas en ningún caso. Quiero que la ciudad entienda que desde el Gobierno hemos sido muy empáticos con las alegaciones del Córdoba CF para ir al fondo de la cuestión. Entendemos y aceptamos que hay que abordar el estadio al completo y no solo al aspecto deportivo. También se debe entender que tendremos el edificio completo, estadio, hotel, etcétera, y espero que esto implica que hay que abrir la concurrencia a todo tipo de empresas, porque es ilegal que saquemos un estadio con hotel y demás y que solo pueda concurrir un club de fútbol. Por eso hablábamos antes nosotros de dividir en parcelas, pero bueno, vamos con todo. Seguramente el plazo de cesión subirá en años", probablemente hasta los 75 solicitados por UFC en su pliego.