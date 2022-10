El Córdoba CF chequea su potencial en la guarida del líder Racing Ferrol

Se puede llegar al mismo destino por distintas vías. El Córdoba CF y el Racing de Ferrol lo demuestran. Los blanquiverdes exprimen al máximo su alta intensidad con las rotaciones y avasallan a sus rivales con una pegada letal. Tienen la mejor línea ofensiva (18 goles marcados) de la Primera Federación. Los verdes sacan partido de un armazón muy reconocible -nueve futbolistas siempre titulares- y presumen de una eficacia tremenda en su retaguardia. Tienen la mejor línea defensiva (4 goles encajados) de la Primera Federación. El Racing es ahora primero en la clasificación del Grupo 1, con 22 puntos. Lleva tres jornadas en el mismo sitio en el que el Córdoba CF, ahora segundo con 19 puntos, estuvo instalado durante las cinco primeras.

El resultado del partido puede hacer que se intercambien las posiciones, que sigan igual o que se abra la brecha. El premio es muy potente y, aunque el campeonato es largo y nadie quiere ponerle el cartel de definitivo -obviamente, no lo es-, tanto en uno como en otro bando admiten que se trata de un duelo especial. El foco está puesto en A Malata, donde este sábado (17.00 horas, InSport.tv y TVG2) se dirime un choque entre los dos únicos equipos que han estado en puesto de ascenso directo a Segunda División. Candidatos por derecho. No es una final, pero se parece bastante.

"No firmo el empate, vamos a ir a ganar los tres puntos", declaró Germán Crespo en las vísperas de uno de los desplazamientos más largos de la temporada. Con el salto de categoría llegó también la hora devorar kilómetros. En esta ocasión, la ida será en buses y avión, con pernoctación en El Ferrol para llegar en el estado óptimo de descanso. La vuelta será un palizón directo por carretera al final del partido, con llegada a Córdoba sobre las siete de la mañana del domingo. Del marcador ante el Racing dependerá la calidad del sueño de la expedición a la vuelta de Ferrol, donde no faltarán los seguidores blanquiverdes en la grada. El Córdoba CF no estará solo lejos de su hogar, donde ha despachado tres citas sin conocer la derrota: venció en Vigo al Celta B (1-2), destrozó en el Reino de León a la Cultural (0-3) y arrancó con sudor un buen punto de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla (1-1). La prueba sube de nivel con la confrontación ante el líder, el único invicto de la categoría. El Córdoba CF no lo es por un gol en el alargue del Sanse (0-1), en una tarde que fue la primera en la que el cordobesismo sintió que su equipo no era invulnerable. Ninguno lo es, pero es inevitable el dolor cuando se comprueba.

Germán Crespo hará cambios

Germán Crespo hará cambios en el once. Eso no es ninguna sorpresa en el caso del técnico granadino, que ha llevado el secretismo sobre su alineación hasta los últimos extremos. No hay convocatorias públicas ni filtraciones; ni siquiera los jugadores o sus propios jefes del club conocen la decisión del entrenador hasta poco antes del partido. Le ha ido bien, así que sigue la línea. Por lo visto durante las sesiones semanales, se podría apuntar la opción de un cambio de sistema con el propósito de fortalecer el centro del campo, una zona en la que el equipo tuvo problemas para controlar la situación tanto en Madrid ante el Castilla como en el último compromiso casero contra el Algeciras.

Sin la posibilidad de contar con Ramón Bueno, que aún no está en plenitud tras su lesión, y con Javi Flores "entre algodones", podría llegar la oportunidad para Álex Bernal al lado de Diarra. El maliense está viviendo en El Arcángel un curso de madurez acelerada. El ingreso del madrileño Adrián Fuentes de inicio en el extremo podría ser una de las novedades en la formación blanquiverde, que tendrá una excelente oportunidad para ponerse a prueba frente a un rival en plena forma.

"Siempre queremos dar golpes encima de la mesa y siempre queremos ganar", expresó Cristóbal Parralo, técnico del Racing Ferrol, en la rueda de prensa previa al partido. El prieguense tiene un discurso similar al de Crespo, aunque con distinta metodología. El técnico huyó de la trascendencia de un partido que llega "en la jornada novena", por lo que "no se puede hablar de finales". "Es importante porque hay tres puntos en juego muy importantes, pero a partir de ahí hay que darle la naturalidad que tiene la competición", subrayó.

El Racing, que destaca como bloque, tiene a un futbolista en vena de aciertos. El delantero Manu Justo es su gran productor en ataque, con cinco goles marcados -es el máximo de la categoría- y tres asistencias repartidas a sus compañeros. Más de la mitad de los tantos ferrolanos llevan su impronta. El vigués llama la atención en un grupo talentoso, en el que Álex López o Héber Pena están protagonizando un primer tramo de temporada excelente.