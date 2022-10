Están preparados, conocen el camino y disponen de todo un arsenal de variantes para buscar la machada en suelo gallego. El Córdoba CF encara la recta final de su novena semana en Primera RFEF con el estímulo de una final como la que espera ante el Racing de Ferrol en A Malata (sábado, 17.00 horas, InSports TV), una plaza que el plantel blanquiverde aspira conquistar tras un plan de trabajo de impacto, intensidad y mucho protagonismo para las joyas del filial. Ciertamente, la situación -entre algodones- de algunas figuras de la primera plantilla como Javi Flores, Ramón Bueno o Carlos Marín está destapando un caladero de oportunidades para que los jugones del segundo equipo califa puedan foguearse bajo la atenta mirada de Germán Crespo, quien tampoco rehuye la ocasión para contar con el talento de Manuel Ortiz, Lluís Tarrés o Jan Reixach, entre otros.

Los pupilos de Diego Caro, de esta forma, fueron figurantes de lujo dentro de una tercera sesión de la semana plagada de ritmo en la Ciudad Deportiva, a la que el grupo arribó algo más tarde de lo habitual tras un breve visionado -estudio del rival- en las propias instalaciones de El Arcángel. Una vez sobre el verde del Camino Carbonell, la matinal comenzó oficialmente para los tres futbolistas, portadores de una sonrisa distintiva durante los primeros lances de la mañana. Jan Reixach, visiblemente integrado, intercambiaba impresiones con otro de los estandartes que hasta hace poco brillaba en el filial, Carlos Puga, mientras que Manuel Ortiz ejecutaba una a una las pautas marcadas por Álex Prieto con un ritmo apabullante. Tarrés, al otro lado del “campo grande”, también se ejercitaba simultáneamente bajo las premisas de Sebas Moyano, dejando varias paradas en la galería.

Una vez abordada la última fase del entrenamiento, con más protagonismo para la estrategia y la definición de cara a puerta, lo que siguió también fue un reguero de actuaciones realmente destacadas por parte de estos futbolistas. Los papeles, a su vez, iban intercambiándose con el avance de las dinámicas, en las que tanto Ortiz como Jan regalaron buenos servicios principalmente desde el costado zurdo, así como algún disparo con mucha intención por parte del mediocentro catalán. Fue precisamente Lluís Tarrés su homólogo entre ejercicio y ejercicio, actuando bajo palos y dejando patente una vez más el gran estado de forma que atraviesa esta temporada.

Un premio al trabajo bien hecho

En lo referente a la segunda escuadra califa, el Córdoba B, su particular puesta en escena dentro de la Tercera RFEF también está siendo destacada, siguiendo la estela marcada por el primer equipo y esa singular adicción a los triunfos. Los de Diego Caro acogen estas fechas acumulando tres victorias consecutivas, tras un arranque dubitativo que ha sido reafirmado con otro arreón meteórico, aval para alcanzar la tercera plaza y situar al equipo a tan solo un punto del liderato. Sin duda, ese es un contexto en el que algunas de las figuras que frecuentemente se codean con la dinámica de la primera plantilla, como las de Manuel Ortiz o Cristian Delgado -entre otros-, sacan partida a través de mucho protagonismo y galones, firmando un rendimiento sobresaliente que no hace sino llamar a las puertas de oportunidades de mayor envergadura. En esa línea, tanto Jan como Tarrés, pasando por Barboza, Carlos Daniel, Adrián Turmo o toda la hornada de jugones blanquiverdes, están asegurando no solo un gran recurso, sino también un futuro realmente brillante.