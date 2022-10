«En Ferrol llegamos a un hotel que estaba construyéndose, que aún no se encontraba terminado. Se veían los ladrillos, las habitaciones no estaban hechas y la solería no estaba puesta», por lo que «nos quedamos en el hall del hotel. Eso fue después del famoso viaje en avión», en el que hubo amago de aterrizaje de emergencia al indisponerse Ricardo Rojas, miembro de la expedición. Rafa Navarro rememoraba para este periódico la previa de aquel 5-0 encajado por el Córdoba CF en su visita al Racing de Ferrol, en junio de 1999, justo 18 días antes del Cartagenazo.

Un ascenso mítico e inolvidable Rafa Fernández también recordaba aquello, aunque «con tristeza. Por la gente. Fueron 13 o 14 autobuses, los aficionados llenaron un fondo, cantaron nuestros nombres... y.nos meten cinco». «Un palo gordo» que hizo pensar a más de uno que las últimas esperanzas se desvanecían. «Y fíjate. Nosotros nos montamos en el avión y yo pensaba en esa gente a la que le esperaban 14 horas de carretera, pero al final tuvieron el alegrón de Cartagena», explicaba Rafa Fernández, con gesto de alivio. No pierde desde entonces Fernández comentaba cómo se vivió aquella temporada de forma elocuente: «Estaba la Quinta del Buitre y luego, nosotros, que éramos la Quinta de los Tiesos», en referencia a los duros problemas económicos que sufrían por la deriva en la que estaba inmerso el club blanquiverde. Curiosamente, los cinco goles encajados en A Malata llegaron en la segunda parte y nunca, hasta el próximo sábado, se enfrentaron el Córdoba CF y el Racing de Ferrol en Liga regular en Segunda B; siempre fue en Segunda División A, en Copa y en eliminatorias de ascenso. De hecho, tres años antes de aquel 5-0 también cayó el conjunto blanquiverde por 2-1 con gol de Pepichi Torres, de penalti, para los blanquiverdes. Pero a partir de aquel 5-0, las visitas cordobesistas a A Malata fueron más que satisfactorias. Apenas un año después de aquella manita y tras el ascenso del conjunto gallego al fútbol de elite, el Córdoba CF se impuso por 0-2 con goles de Tena y Manolo. En la siguiente campaña, en la 2001-02, nueva victoria del Córdoba CF en A Malata por 1-3, con tantos anotados por Alfonso Sánchez, Manolo y Lawal y con Unai Emery en las filas ferrolanas. Tras sendos empates sin goles en las campañas 2002-03 y 2004-05, el Córdoba CF volvió a imponerse en A Malata al Racing de Ferrol en lo que es la última visita cordobesista al estadio gallego hasta ahora, en la campaña 2007-08, con el conjunto blanquiverde recién regresado desde la Segunda B. A las órdenes de Paco Jémez y, como casi siempre, muy necesitados de puntos, los cordobesistas se llevaron el triunfo con un gran gol de Asen en la primera mitad. Pero a pesar de que se recuerde aquel 5-0 cada vez que se menciona «Ferrol», lo cierto es que desde la Quinta de los Tiesos a Asen, el Córdoba CF no perdió en A Malata.