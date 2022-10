Javi Flores, alarma en el Córdoba CF para el choque en Ferrol

El Córdoba CF regresó al trabajo este martes con una sesión de entrenamiento con vistas al encuentro del próximo sábado en A Malata, en donde le espera el líder invicto del Grupo 1 de Primera Federación, el Racing de Ferrol (17.00 horas, InSports.TV-TVG).

Lo más destacado de la sesión estuvo protagonizado por la enfermería. Javi Flores no se ejercitó y apareció mediada la sesión para contemplar el entrenamiento del Córdoba CF desde la banda. Según informó el club, el centrocampista sufre una lesión en el adductor de su pierna izquierda, por lo que se hará pruebas entre la tarde de este martes y la mañana del miércoles, de ahí que es más que probable que el capitán del Córdoba CF no viaje a Ferrol para enfrentarse al líder. Será una baja sensible para Germán Crespo, ya que el centrocampista blanquiverde es el sexto futbolista con más minutos de la plantilla y ha sido titular en seis de las ocho jornadas disputadas hasta ahora.

La buena noticia, al menos en parte, es la recuperación de Ramón Bueno, que estuvo integrado en el grupo y que completó el entrenamiento con el resto de compañeros sin ningún problema, al menos, aparentemente. La vuelta del de Burriana se produce en un buen momento, ya que la más que probable baja de Javi Flores deja el hueco para el ex del Villarreal, aunque evidentemente se hace difícil que pueda ser titular. Sin embargo, sí que podría tener minutos en Ferrol en caso de que el preparador cordobesista así lo contemplara. En cualquier caso, Germán Crespo también dispone de Álex Bernal que, sin ir más lejos, en el último encuentro en El Arcángel ante el Algeciras, transmitió muy buenas sensaciones en los minutos en los que estuvo sobre el campo.

Asimismo, tampoco Carlos Marín se entrenó con el grupo por diversas molestias, aunque leves, por lo que se prevé que est miércoles se reincorpore al equipo y se ejercite con normalidad.

Dos chavales del filial completaron el grupo. Es habitual que lo haga Manolillo. El lateral izquierdo ya es un fijo en los entrenamientos y también estuvo en la mañana del martes en Camino de Carbonell, acompañado por Jan Reixach ante la ausencia de Cristian Delgado.

Por lo demás, la sesión de entrenamiento se centró en el trabajo de Germán Crespo para intentar anular al Racing de Ferrol, líder invicto de la categoría y cuyo juego interior, sobre todo, requiere de especial atención, de ahí que el técnico blanquiverde contemple variantes para el encuentro del sábado en A Malata.